Евгений Миронов получил приз за роль князя Мышкина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мар — РИА Новости. Специальный приз за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного фильма Первого фестиваля художественных телефильмов "Утро Родины" вручили в субботу в Южно-Сахалинске народному артисту России Евгению Миронову.

Актёр получил награду за роль князя Мышкина в картине Владимира Бортко "Идиот".

"Мы бы хотели отметить картину "Идиот", которая внесла выдающийся вклад в формирование института российского телефильма. Все создатели нашего фестиваля были солидарны в том, что фильм стал поворотным в истории российского телевидения. Стало понятно, что сериал может быть не только мыльной оперой, но и настоящим художественным произведением", — сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Миронов в свою очередь поздравил Сахалин и Дальний Восток в целом с таким значительным событием, как новый фестиваль, который уже заявил о себе очень серьезным составом жюри, достойными конкурсными фильмами.

"Мы созрели для того, чтобы выпускать качественное телевизионное кино. Хотя это очень непросто, потому что продюсеры считают деньги, и стараются снять дёшево. К сожалению, ещё очень много у нас телевизионных фильмов низкого качества, которые только развращают зрителя", — сказал Миронов.

Что касается, картины "Идиот", Миронов вспомнил, что, когда снимался, сам честно думал, что образ положительно-прекрасного человека сейчас никому неинтересен.

"Однако, рейтинги нас потрясли. Оказалось, что это ещё возможно — подвигнуть людей смести с полок магазинов классическое произведение", — сказал актёр.