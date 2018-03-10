Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник. Архивное фото

Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник. Архивное фото

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра в Самаре с участием Михаила Ефремова.

"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", — сказал Попов в минувшую пятницу РИА Новости.

"Не догоняют"

Актер театра "Современник" Михаил Ефремов прокомментировал инцидент, произошедший в Самарском театре оперы и балета.

По словам актера, несмотря на предположения зрителей во время спектакля он был трезв.

"Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют", — заявил Ефремов журналистам радиостанции "Говорит Москва".

"Три часа вакханалии"

Актер театра "Современник" Михаил Ефремов возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета неподобающим поведением во время спектакля. Присутствовавшие поделились в Instagram деталями инцидента.

Ефремов сорвал постановку "Не становись чужим", где он исполняет главную роль. Пользователи соцсети рассказали, что спектакль задержали на полчаса. Когда выступление началось, реплик Ефремова, по словам присутствующих, было практически не слышно, и один из них попросил актера говорить громче. После этого артист рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к зрителям нецензурную лексику.

"Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели", — написала Екатерина Дорофеева, разместив видео, сделанное во время спектакля.

Некоторые пользователи также отметили, что во время спектакля Ефремов был "абсолютно пьян", произносил "несвязный текст" и шатался.

"В зале чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии. Занавес!" — написала Ксения Кулик.

"Не становись чужим" — трагикомический спектакль по пьесе Гарольда Пинтера "Возвращение домой". Действие происходит в Лондоне в середине XX века в семье бывшего мясника Макса (его играет Ефремов).

Михаил Ефремов — советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий. Заслуженный актер Российской Федерации. Родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Является актером в третьем поколении. Его отец — Олег Ефремов, мать — актриса "Современника" Алла Покровская, дед — оперный режиссер Борис Покровский.