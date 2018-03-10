МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра в Самаре с участием Михаила Ефремова.
"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", — сказал Попов в минувшую пятницу РИА Новости.
"Не догоняют"
По словам актера, несмотря на предположения зрителей во время спектакля он был трезв.
"Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют", — заявил Ефремов журналистам радиостанции "Говорит Москва".
"Три часа вакханалии"
Актер театра "Современник" Михаил Ефремов возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета неподобающим поведением во время спектакля. Присутствовавшие поделились в Instagram деталями инцидента.
"Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели", — написала Екатерина Дорофеева, разместив видео, сделанное во время спектакля.
Некоторые пользователи также отметили, что во время спектакля Ефремов был "абсолютно пьян", произносил "несвязный текст" и шатался.
"В зале чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии. Занавес!" — написала Ксения Кулик.
"Не становись чужим" — трагикомический спектакль по пьесе Гарольда Пинтера "Возвращение домой". Действие происходит в Лондоне в середине XX века в семье бывшего мясника Макса (его играет Ефремов).
Михаил Ефремов — советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий. Заслуженный актер Российской Федерации. Родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Является актером в третьем поколении. Его отец — Олег Ефремов, мать — актриса "Современника" Алла Покровская, дед — оперный режиссер Борис Покровский.