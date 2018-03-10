"Смешарики" приняли участие в конкурсной программе фестиваля аниме в Токио

ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Полнометражная версия мультфильма "Смешарики. Дежавю" приняла участие в конкурсной программе ежегодного Tokyo Anime Award Festival, сообщила РИА Новости вице-президент по международному развитию ГК "Рики" Диана Юринова.

"Это наш третий полнометражный фильм про "Смешариков". Первые два участвовали во многих конкурсах и удостоены наград. "Смешарики. Дежавю" совсем новый фильм. В России он выйдет в прокат 26 апреля. Поэтому это его фестивальный дебют. И это дебют наших фильмов в Японии, так как этот рынок достаточно сложен. В Японии есть своя анимация и очень жесткая конкуренция. Наше главное ожидание от фестиваля – это то, чтобы фильмом заинтересовались прокатчики и наш фильм попал в прокат в этой стране", — сказала Диана Юринова.

Третий полнометражный фильм про Смешариков рассказывает о приключениях героев, отправившихся в путешествие во времени, но вместо этого по ошибке оказавшихся в разных эпохах. В японском переводе Смешарики превратились в Кикориков.

В категории полнометражного мультфильма фестиваля кроме "Смешариков" участвуют картины из Чехии, Китая и Тайваня. В Токио фильм будет показан в рамках фестиваля 10 и 11 марта.

В категории короткометражного мультфильма среди 35 лент со всего мира два российских номинанта — мультфильм Евгении Жирковой "Девочка, дракон и папа" и "Воробушек" Жанны Бекмамбетовой.

Tokyo Anime Award Festival существует с 2002 года, его награды и премии по праву считаются одними из самых престижных в области мультипликационных фильмов.