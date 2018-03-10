Британский певец Род Стюарт получит музыкальную премию BraVo в Москве

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Всемирно известный британский певец Род Стюарт получит международную профессиональную музыкальную премию BraVo в номинации "За вклад в мировую музыкальную культуру", вручение премии пройдет на гала-концерте в московском Кремлевском дворце в субботу.

Премия BraVo вручается в области популярной музыки и классического искусства. Гала-концерты пройдут в Москве 10 и 11 марта.

10 марта на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце на церемонии вручения наград в области популярной музыки помимо Рода Стюарта выступит так же многократный обладатель "Грэмми" певец Сил (Seal), группа Europe, французская певица Zaz, российские исполнители Сергей Лазарев, группа Serebro и другие.

Торжественное мероприятие на исторической сцене Большого театра пройдет 11 марта при участии мировых звезд классической сцены: Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова.

Также в этот вечер выступят знаменитые артисты из стран Азии: Чо Суми (Республика Корея), Сейити Фурукава (Япония), Ли Лиан (Китай), Энхбатын Амартувшин (Монголия).

Всего на премии будет представлено 24 номинации — 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, а также специальные номинации от оргкомитета премии BraVo.

Статуэтки премии BraVo в области популярной музыки будут вручены в номинациях: "Певец года", "Певица года", "Композитор года", "Группа года", "Музыкальное видео года", "Поэт-песенник года", "Дуэт года", "Песня года", "Открытие года", "Песня к кинофильму (саундтрек)" и "Альбом года".

Классические номинации премии: "Альбом года", "Лучшая классическая композиция в современном исполнении", "Опера года", "Балет года", "Лучший классический женский вокал", "Лучший классический мужской вокал", "Оркестр года", "Концертная/театральная площадка года", "Дирижер года", "Открытие года", "Специальная номинация — За поддержку классического искусства" и "Специальная номинация — Мировая звезда".