Михаил Ефремов в спектакле Не становись чужим на сцене театра Современник. Архивное фото

Михаил Ефремов в спектакле Не становись чужим на сцене театра Современник. Архивное фото

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер театра "Современник" Михаил Ефремов возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета неподобающим поведением во время спектакля. Присутствовавшие поделились в Instagram деталями инцидента.

Ефремов сорвал постановку "Не становись чужим", где он исполняет главную роль. Пользователи соцсети рассказали, что спектакль задержали на полчаса. Когда выступление началось, реплики Ефремова, словам присутствующих, было практически не слышно, и один из них попросил актера говорить громче. После этого артист рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к зрителям нецензурную лексику.

"Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели", — написала Екатерина Дорофеева, разместив видео, сделанное во время спектакля.

Некоторые пользователи также отметили, что во время спектакля Ефремов был "абсолютно пьян", произносил "несвязный текст" и шатался.

"Половина зрителей ушли после первого антракта, ну через минут 30 ушли и мы. Зрители уже сидели кто-то в инете, кто-то кроссворды разгадывал", — отметила Инна Самойленко.

"В зале чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии. Занавес!", — написала Ксения Кулик.