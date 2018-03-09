МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер театра "Современник" Михаил Ефремов возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета неподобающим поведением во время спектакля. Присутствовавшие поделились в Instagram деталями инцидента.
"Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели", — написала Екатерина Дорофеева, разместив видео, сделанное во время спектакля.
Некоторые пользователи также отметили, что во время спектакля Ефремов был "абсолютно пьян", произносил "несвязный текст" и шатался.
"Половина зрителей ушли после первого антракта, ну через минут 30 ушли и мы. Зрители уже сидели кто-то в инете, кто-то кроссворды разгадывал", — отметила Инна Самойленко.
"В зале чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии. Занавес!", — написала Ксения Кулик.