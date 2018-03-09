Фильм "Миропорядок 2018" с Путиным в соцсетях посмотрели около 11 млн раз

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Количество просмотров нового документального фильма "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" за первые двое суток составило порядка 11 миллионов.

Седьмого марта журналист Владимир Соловьев опубликовал на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" новый документальный фильм Саиды Медведевой "Миропорядок 2018" с участием Владимира Путина. Фильм основан на нескольких интервью Путина журналисту. Соловьев, комментируя фильм, заявил, что это была очень серьезная, прямая и даже иногда жесткая беседа, некоторые острые моменты заставили поволноваться и самого интервьюера, однако глава российского государства ответил даже на самые неудобные и личные вопросы.

Так, в настоящий момент количество просмотров фильма в социальной сети "Одноклассники" составляет 7147759, в социальной сети "ВКонтакте" — 3643780.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для фильма "Миропорядок 2018" рассказал о своем видении антироссийских санкций и международной борьбы с терроризмом, отношении к президенту США Дональду Трампу и переговорах с американцами во время событий 2014 года на Украине. Российский лидер заявил, что его не задевает ярлык главного злодея, который на него пытаются повесить, и признался, что в годы работы в спецслужбах любил заниматься вербовкой.