Мединский принял участие во вручении актерской премии "Фигаро"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения Российской национальной актерской премии "Фигаро".
"Для меня большая честь участвовать в церемонии вручения премии", — сказал на открытии мероприятия министр и зачитал приветственное письмо от президента РФ Владимира Путина.
Мединский вручил премию худруку Мариинского театра, народному артисту РФ Валерию Гергиеву в номинации "Вершина музыкального Олимпа".
"Названием все сказано, Гергиев забрался на самую вершину в своей профессии. Выше только облака", — сказал министр, пожелав маэстро творческого долголетия.
Также Мединский принял премию за Константина Эрнста, который, по его словам, заболел и не смог приехать в Петербург.
В этом году премии "Фигаро" удостоились Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Николай Губенко, Ксения Раппопорт и другие.
Лауреатам вручается статуэтка Миронова–Фигаро, изготовленная на Императорском фарфоровом заводе. В разные годы лауреатами премии становились Олег Басилашвили, Олег Табаков, Юрий Соломин, Ирина Пегова, Валентин Гафт, Светлана Крючкова, Инна Чурикова, Вера Васильева, Мария Миронова, Евгений Миронов, Василий Лановой, Сергей Безруков и другие.