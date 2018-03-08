Мединский принял участие во вручении актерской премии "Фигаро"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения Российской национальной актерской премии "Фигаро".

Вручение премии прошло в четверг в театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова в Петербурге.

"Для меня большая честь участвовать в церемонии вручения премии", — сказал на открытии мероприятия министр и зачитал приветственное письмо от президента РФ Владимира Путина.

Мединский вручил премию худруку Мариинского театра, народному артисту РФ Валерию Гергиеву в номинации "Вершина музыкального Олимпа".

"Названием все сказано, Гергиев забрался на самую вершину в своей профессии. Выше только облака", — сказал министр, пожелав маэстро творческого долголетия.

Также Мединский принял премию за Константина Эрнста, который, по его словам, заболел и не смог приехать в Петербург.

В этом году премии "Фигаро" удостоились Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Николай Губенко, Ксения Раппопорт и другие.

Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро", основанная в 2010 году, присуждается за высшие достижения в области актерского драматического искусства. Учредителем премии является Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова при содействии правительства Санкт-Петербурга.

Лауреатам вручается статуэтка Миронова–Фигаро, изготовленная на Императорском фарфоровом заводе. В разные годы лауреатами премии становились Олег Басилашвили, Олег Табаков, Юрий Соломин, Ирина Пегова, Валентин Гафт, Светлана Крючкова, Инна Чурикова, Вера Васильева, Мария Миронова, Евгений Миронов, Василий Лановой, Сергей Безруков и другие.