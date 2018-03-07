В Новосибирске звездные музыканты дадут мастер-классы для талантливых детей

Виртуоз-скрипач Вадим Репин во время благотворительного концерта. Архивное фото

Виртуоз-скрипач Вадим Репин во время благотворительного концерта. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Музыкальные звезды из России, Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, Испании и ЮАР с 7 по 30 марта проведут мастер-классы для детей в Новосибирске в рамках Транссибирского арт-фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.

Известных музыкантов соберет на Транссибирском фестивале художественный руководитель музыкального форума, всемирно известный скрипач Вадим Репин.

Откроет программу мастер-класс пианиста Константина Лифшица, одного из лучших интерпретаторов Баха, номинированного на премию Grammy в 17 лет.

Также заявлены мастер-классы скрипачей Вадима Репина, Антона Бараховского, Клары-Джуми Кан (Германия), Ильи Короля (Австрия), пианистов Мари Кодама (Япония), Андрея Коробейникова, альтиста Максима Рысанова, виолончелистов Александра Бузлова и Пабло Феррандеса (Испания), который проведет отдельный мастер-курс. Своим опытом поделятся валторнист Херманн Эбнер (Австрия), органист Джереми Джозеф (ЮАР), саксофонист и композитор Даниэль Шнидер.

Состоятся вокальные мастер-классы, которые проведут Мари-Софи Поллак (Германия) и Яна Петрыки (Австрия).

В числе участников мастер-классов юные музыканты из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Москвы и Италии, прошедшие предварительный отбор.