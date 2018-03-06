Этуш стал лауреатом премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Лауреатом в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова по версии национальной кинематографической премии "Ника" стал народный артист СССР Владимир Этуш, сообщил во вторник на представлении номинантов директор премии Игорь Шабдурасулов.

"Лауреатом в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал в этом году Владимир Этуш", — сказал Шабдурасулов.

Владимир Этуш, который в прошлом мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.