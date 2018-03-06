Минкультуры приветствует предложение сделать 9 мая днем российского кино

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министерство культуры РФ приветствует предложение кинотеатров сделать 9 мая днем российского кино, заявил во вторник журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"У нас есть предложение от киносетей сделать 9 мая днем российского кино. Мы не можем это предложение принять и не можем не принять, так как не можем обязать кинотеатры показывать только российское кино. Но мы его приветствуем", — сказал Мединский на встрече с журналистами во вторник.

Министр добавил, что он будет только "за", чтобы было как можно больше дней российского кино.