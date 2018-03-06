Врачи рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Советского и российского актера, народного артиста России Валерия Гаркалина, который ранее был госпитализирован, перевели в отделение острых эндотоксикозов, он находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского.

"Он сейчас лежит в отделении острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести, температура вечером была 37, утром 36,6", — сообщила собеседница агентства во вторник.

Ранее сообщалось, что Гаркалин находится в общей реанимации в тяжелом состоянии. Дочь артиста Ника сообщила РИА Новости, что Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На минувшей неделе он был переведен из экстренной реанимации в общую.

Также СМИ сообщали, что 63-летнему Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.