ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел пообещал подарить водный мотоцикл тому лауреату премии, кто произнесет самую короткую благодарственную речь. Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе.
Приз, зеленый водный мотоцикл, на сцене театра "Долби" продемонстрировала британская актриса Хеллен Мюррей.
Церемония вручения награды киноакадемии обычно затягивается более чем на три часа, что происходит, в том числе их-за затянутых благодарственных речей. Джимми Киммел, который во вступительном слове коснулся широко обсуждаемой сегодня проблемы сексуального насилия в киноиндустрии, призвал получателей награды поднимать в своих речах любые темы, например, поддержать подростков в запланированном на 23 марта марше за контроль оружия, но предложил "слова благодарности маме" сказать ей, приехав на новом водном мотоцикле".
Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости