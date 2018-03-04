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Культура

"История ничему не учит": в Сети отреагировали на новое "Простоквашино"

04:3304.03.2018
(обновлено: 04:35 04.03.2018)
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Кадры из нового ПростоквашиноКадры из нового Простоквашино

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Сети отреагировали на кадры новых серий мультфильма "Простоквашино", которые опубликовал на своей странице в Instagram актер Иван Охлобыстин.

 

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

 

Набросок сцены из мультфильма Трое из Простоквашино. Архивное фото
© Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмов
"Союзмультфильм" прокомментировал претензии Успенского по "Простоквашино"
В комментариях к посту развернулась бурная дискуссия. Ряд пользователей раскритиковали идею снять продолжение легендарного мультфильма.

"История нас чему-то учит, то только тому, что она никого ничему не учит. После ‘мегауспешных' продолжений ‘Ну погоди', ‘Бременских музыкантов', пересъемок ‘Кин-дза-дза' и переосмысления ‘Кавказской пленницы' и ‘Джентльменов удачи' <…> добрались до ‘Простоквашино'. Прекратите!" — призывает bishop_lizard.

"Не надо просто портить хорошие старые мультфильмы, а если и решили создать, то делайте все на высшем уровне!" — пишет viktoriyaviktoriya7600.

"Рваная анимация, никакой плавности движений. Бездушная попытка сыграть на ностальгии", — считает el_breado.

Другие, напротив, рады возвращению "Простоквашино".

"По моему скромному мнению — супер! Прогресс на месте не стоит, ныне детям мало что понятно из тех старых мультиков. Конечно, нашему поколению сложно принять новое, но и чай не из самовара пьем, да и человек без личного мобильного ныне вызывает недоумение", — пишет rina_alvaА.

Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон. Архивное фото
© Союзмультфильм (1968)
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"Очень здорово! Вдохнули новую жизнь в любимый мультфильм! Надеюсь, весь сериал будет такой же интересный, как и этот отрывок думаю, очень многие дети потом воспылают посмотреть советский мультик", — считает yakshi2903.

Многие делились мнение о новых голосах героев.

"Иван Иванович, я в Вас влюблена. Какой же у Вас неподражаемый голос", — обращается alice.thegreat к Охлобыстину, который озвучил в новом мультфильме почтальона Печкина.

"Голоса нужно делать похожие на старый мультфильм. А тут не пойми что получилось. Голос Матроскина полный ужас. Да и Охлобыстин для Печкина не подходит, несмотря на талант этого актера. Эту идею проглотят только те, кто не рос на настоящем "Простоквашино"", — уверен goldenman28.

"А мне только Печкин и его озвучка нравится. Остальные, правда, стремные, и анимация ужасная. Вы, Иван, очень талантливый человек, и мультфильмы с вашим озвучиванием отличные", — пишет nikitinadasha285.

Кадр из мультфильма Смешарики. Архивное фото
© Фото : Каропрокат
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Ранее председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщила, что до конца года студия планирует выпустить 8-10 новых серий мультфильма, а всего в 2018-2020 годах будет создано 30 серий.

Известно, что кота Матроскина озвучит Михаил Ефремов, пса Шарика — Гарик Сукачев, а Дядю Федора — Алексей Онежен.

В мультфильме появятся два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.

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Культура
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Tasha Byianova
Фу,ни речь в артикулляции не совпадает,ни герои пьяные какие-то,дотерпеть не смогли до конца съёмок?У нас даже Печкин симпотнее был.
05:53
04.03.2018
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Сергей Иванов
че к анимации прикопались, это рабочий вариант для озвучки
05:24
04.03.2018
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Андрей Дмитриев
Охлобыстин должен отбывать наказание по статье 280 УК РФ за призыв к уничтожению сограждан, а не озвучивать Печкина. А ещё этот "человек" признавался, что бьёт собственных детей. То, что ему доверили эту роль, в высшей степени безнравственно.
04:50
04.03.2018
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Nickolay Toporov
Это проявление инстинкта подражание. То копирование всего американского, то из своего прошлого..так наверное легче чего то добиться
04:44
04.03.2018
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Тузик Дворовый
«сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.» - что за ....? Какая ещё сестра? Какая неизвестная зверушка?
04:40
04.03.2018
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