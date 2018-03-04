"История ничему не учит": в Сети отреагировали на новое "Простоквашино"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Сети отреагировали на кадры новых серий мультфильма "Простоквашино", которые опубликовал на своей странице в Instagram актер Иван Охлобыстин.

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Мар 2, 2018 в 7:12 PST

В комментариях к посту развернулась бурная дискуссия. Ряд пользователей раскритиковали идею снять продолжение легендарного мультфильма.

"История нас чему-то учит, то только тому, что она никого ничему не учит. После ‘мегауспешных' продолжений ‘Ну погоди', ‘Бременских музыкантов', пересъемок ‘Кин-дза-дза' и переосмысления ‘Кавказской пленницы' и ‘Джентльменов удачи' <…> добрались до ‘Простоквашино'. Прекратите!" — призывает bishop_lizard.

"Не надо просто портить хорошие старые мультфильмы, а если и решили создать, то делайте все на высшем уровне!" — пишет viktoriyaviktoriya7600.

"Рваная анимация, никакой плавности движений. Бездушная попытка сыграть на ностальгии", — считает el_breado.

Другие, напротив, рады возвращению "Простоквашино".

"По моему скромному мнению — супер! Прогресс на месте не стоит, ныне детям мало что понятно из тех старых мультиков. Конечно, нашему поколению сложно принять новое, но и чай не из самовара пьем, да и человек без личного мобильного ныне вызывает недоумение", — пишет rina_alvaА.

"Очень здорово! Вдохнули новую жизнь в любимый мультфильм! Надеюсь, весь сериал будет такой же интересный, как и этот отрывок думаю, очень многие дети потом воспылают посмотреть советский мультик", — считает yakshi2903.

Многие делились мнение о новых голосах героев.

"Иван Иванович, я в Вас влюблена. Какой же у Вас неподражаемый голос", — обращается alice.thegreat к Охлобыстину, который озвучил в новом мультфильме почтальона Печкина.

"Голоса нужно делать похожие на старый мультфильм. А тут не пойми что получилось. Голос Матроскина полный ужас. Да и Охлобыстин для Печкина не подходит, несмотря на талант этого актера. Эту идею проглотят только те, кто не рос на настоящем "Простоквашино"", — уверен goldenman28.

"А мне только Печкин и его озвучка нравится. Остальные, правда, стремные, и анимация ужасная. Вы, Иван, очень талантливый человек, и мультфильмы с вашим озвучиванием отличные", — пишет nikitinadasha285.

Ранее председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщила, что до конца года студия планирует выпустить 8-10 новых серий мультфильма, а всего в 2018-2020 годах будет создано 30 серий.

Известно, что кота Матроскина озвучит Михаил Ефремов, пса Шарика — Гарик Сукачев, а Дядю Федора — Алексей Онежен.

В мультфильме появятся два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.