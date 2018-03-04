ТАЛЛИН, 4 мар — РИА Новости. Оперная певица Элина Нечаева с песней на итальянском языке La forza представит Эстонию на конкурсе "Евровидение 2018" в Лиссабоне. Она победила в финале отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), которое транслировало Эстонское телевидение.

Автором песни La forza ("Сила") является эстонский композитор Михкель Маттисен. Слова к песне Нечаева написала сама вместе с Ксенией Кучуковой. Композиция представляет собой симбиоз оперной и электронной музыки.

В суперфинале, помимо Нечаевой, участвовали еще десять исполнителей, голосовать за них могли только зрители.

"Евровидение 2018" пройдет в Португалии. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.

Элина Нечаева выиграла национальный отбор к Евровидению Eesti Laul 2018. Слушаем её песню La Forza, с которой Элина будет представлять Эстонию в Португалии #etvpluss #eestilaul2018 pic.twitter.com/3HcTjOzjTv — ETV+ (@ETV_pluss) 3 марта 2018 г.

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