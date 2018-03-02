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Культура

Творческий отчёт Риму: открылась выставка выпускников академии Глазунова

22:0702.03.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСобор Святого Петра в Риме. Архивное фотоСобор Святого Петра в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 2 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Более 30 работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова представлены на открывшейся в самом сердце Рима выставке "Haec est civitas mea. Это мой мiръ".

В экспозицию вошли произведения, выполненные в разных жанрах и техниках — это и портреты выдающихся современников, и пейзажи, и картины на историческую и современную российскую тематику. Выставка интересна тем, что молодые русские живописцы на основах европейской школы продолжили свою национальную тему, классическим языком рассказывая о страницах своей истории.

"Мы считаем это событие экстраординарным не только в жизни России, но и Италии, потому что то великое наследие, которое некогда было передано обладателям императорских стипендий, когда наши молодые художники отправлялись в Италию, и та школа академической живописи, которую они впитали, сохранились и расцвели в России, — заявила журналистам директор Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова. — На это обратили внимание представители дирекции музеев Италии, придя в… восторг от того, что мы сохранили это великое наследие и школу живописи, и предоставили нам такую возможность реализовать мечту Ильи Глазунова, который 30 лет мечтал сделать выставку студентов академии здесь в Риме на Капитолийском холме".

По ее словам, выставка, открывшаяся в мемориальном комплексе "Витториано" станет одним из ключевых мероприятий "Русских сезонов" в Италии: для неё сделан каталог с рассказом об академии и ее истории, а сегодняшний день представлен в мультимедийной составляющей. Лучшие дипломные работы выпускников за 30 лет впервые покинули стены академии.

Организаторами выставки стали правительство РФ, министерство культуры, министерство иностранных дел Российской Федерации, посольство РФ в Риме, Центр кинофестивалей и международных программ, Российская государственная академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Фонд международной академии Арко и центр изучения культуры России при Венецианском университете Ка Фоскари.

"Словом, это уникальный проект, мы счастливы, что нам удалось его реализовать: именно в Риме начинались мечты Глазунова об академии, которую он воссоздал по императорским традициям со всеми методиками. Мы с главой академии Иваном Глазуновым посчитали своим долгом претворить в жизнь мечту его отца", — отметила Шумова.

В свою очередь, врио ректора академии, сын прославленного художника Иван Глазунов в беседе с журналистами не исключил, что путь выставки по Италии может продолжиться.

"Рим — это сердце: рядом на Капитолии Марк Аврелий сидит две тысячи лет на своём коне. Для нас большая радость между этих священных камней показать миру, Италии и отчитаться перед Марком Аврелием, что мы сохранили академическую школу, которую Россия когда-то взяла из Европы", — заявил журналистам Глазунов.

"Италия — родоначальник этой школы, а Москва сохранила, несмотря на войны, революции и постмодернистические истории, эту замечательную традицию европейской школы. Поэтому мы, я говорю с улыбкой, хотим представить творческий отчёт Риму, поделиться тем, что мы в настоящий момент одни из немногих в мире, кто хранит эту завещанную классикой традицию", — сказал глава академии.

Он рассказал, что Илья Глазунов с 1960-х годов был влюблён в Италию, бывал здесь много и неоднократно возил сюда студентов и учеников, в том числе за свой счёт. Возможно, благодаря его первой поездке и выставке в Италии он стал тем мастером, каким его знали, сказал Глазунов. К сожалению, идея привезти работы учеников академии в Рим осуществилась только после его ухода, отметил он.

Выставка продолжит работу до 2 мая 2018 года. Как сообщила РИА Новости директор комплекса "Витториано" Габриэлла Мусто, "она позволит итальянской публике погрузиться в русскую культуру и через пейзажи, портреты и иконографические образы познакомиться с богатейшим и глубоким наследием российского народа".

"Это встреча с российской культурой, которая на первый взгляд отлична, но на самом деле очень близка нашей по своим ценностям и традициям. Совершенно точно, итальянцы узнают в ней себя", — заявила Мусто.

Мероприятие проходит в рамках "Русских сезонов" в Италии —масштабного проекта по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.

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