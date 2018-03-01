"Джоконда" да Винчи может покинуть Лувр

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" или "Джоконда" могут временно перевезти из Парижа в филиал Лувра во французском городе Ланс.Europe 1, подчеркнув, что собирается обсудить это в четверг с директором Лувра Жан-Люком Мартинезом.
Ранее мэр города Ланс Сильвьян Робер направил президенту Франции Эммануэлю Макрону послание с просьбой содействовать временной передаче самой известной работы да Винчи в местный филиал Лувра.
Эта идея вызвала широкий общественный резонанс, однако французский министр культуры отметила необходимость культурного обмена. "Существует культурный обмен, так почему же она (картина — ред.) должна находиться в одном месте и не быть доступна для всех?" — задалась вопросом Ниссен.
Ранее сообщалось, что еще одна французская ценность — знаменитый памятник средневекового искусства, гобелен из Байё, изображающий сцены нормандского завоевания Англии, — впервые за почти 1 тысячу лет покинет Францию для выставки в британских музеях.