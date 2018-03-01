"Джоконда" да Винчи может покинуть Лувр

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" или "Джоконда" могут временно перевезти из Парижа в филиал Лувра во французском городе Ланс.

"В настоящий момент в музее размышляют над этим вопросом, очень серьезно размышляют", — заявила Ниссен в эфире радиостанции Europe 1 , подчеркнув, что собирается обсудить это в четверг с директором Лувра Жан-Люком Мартинезом.

Ранее мэр города Ланс Сильвьян Робер направил президенту Франции Эммануэлю Макрону послание с просьбой содействовать временной передаче самой известной работы да Винчи в местный филиал Лувра.

Эта идея вызвала широкий общественный резонанс, однако французский министр культуры отметила необходимость культурного обмена. "Существует культурный обмен, так почему же она (картина — ред.) должна находиться в одном месте и не быть доступна для всех?" — задалась вопросом Ниссен.

Как сообщает радиостанция Europe 1, "Джоконда" да Винчи не покидала стен Лувра с 1974 года. Тогда решение об участии картины в выставках в Москве и Токио принимал Елисейский дворец.

Ранее сообщалось, что еще одна французская ценность — знаменитый памятник средневекового искусства, гобелен из Байё, изображающий сцены нормандского завоевания Англии, — впервые за почти 1 тысячу лет покинет Францию для выставки в британских музеях.