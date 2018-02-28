Третьяковская галерея стала музеем года по версии The Art Newspaper Russia

Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото

Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Музеем года по версии The Art Newspaper Russia стала Третьяковская галерея, лучшей выставкой эксперты назвали экспозицию "Октябрь" Цая Гоцяна в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает пресс-служба премии.

Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоялась в среду в Гостином Дворе. Премия вручается в пяти номинациях, среди которых "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

Музеем года по версии издания стала Третьяковская галерея. "За то, что старая добрая Третьяковка не боится быть Новой Третьяковкой. Музей провел смелый ребрендинг, приняв новый логотип. Благодаря выставкам и акциям здание на Крымском Валу — Новая Третьяковка с искусством ХХ века и современности — стало конкурировать с исторической коллекцией в Лаврушинском", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Выставкой года" эксперты объявили экспозицию известного китайского художника Цая Гоцяна под названием "Октябрь", посвященную столетию Октябрьской революции. Свои работы он создает в технике пороховой живописи. Гоцян специально приехал в Москву заранее, чтобы вместе с многочисленными волонтерами создать уникальные картины для выставки в ГМИИ имени Пушкина.

В номинации "Реставрация года" победу одержала конклюзия "Апофеоз царствования Анны Иоанновны" (около 1737 года) — работа, выполненная на шелке с использованием масляных красок, темперы, позолоты и чернил.

"Книгой года" стало монументальное издание "Русский холст: Живопись в императорской России, 1757–1881" Розалинд Полли Блейксли с формулировкой "за первый столь подробный рассказ на английском языке о хрестоматийных русских художниках".

В номинации "Личный вклад" отмечен основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев, который поддержал передвижную выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений".