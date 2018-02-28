Миронов и Башмет представят концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народные артисты Евгений Миронов и Юрий Башмет представят 23 апреля на основной сцене Театра Наций концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату" в поддержку благотворительного фонда "Артист", сообщили в пресс-службе театра.

У Винсента Ван Гога был на свете только один человек, которому он мог писать и который мог его понять, – это его младший брат Теодор, который вынес на своих плечах, на жаловании маленького служащего безработного, непризнанного и больного брата.

В спектакле в исполнении Миронова прозвучат письма Ван Гога разных лет. Эти письма — потрясающий документ, это не только диалог с братом, но и с самим собой, с Богом, с миром, это крики страдания великого и погибающего художника. Режиссер-постановщик спектакля — Марина Брусникина (МХТ им. Чехова).

"Это история художника, который, несмотря на обстоятельства, до последнего хотел жить, работать и, не считая себя великим творцом, оставить после себя нечто, что хоть как-то оправдывало бы его невероятно тяжелую жизнь", — сказал РИА Новости Миронов.

Это спектакль рассказывает историю Ван Гога в письмах и музыке. В сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета прозвучат произведения Брамса, Шнитке, Малера, Бетховена.

Благотворительный концерт проводится в пользу Фонда поддержки деятелей искусства "Артист". Все собранные от проведения спектакля средства пойдут на реализацию одной из основных программ Фонда "SOS" — на оплату патронажа и уход по дому для одиноких ветеранов сцены, а также приобретение дорогостоящих лекарств и необходимых средств для реабилитации пожилых артистов.