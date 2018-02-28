В прокуратуре рассказали о результатах проверки фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Прокуратура завершила проверку фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано Минкультуры, оснований для дополнительных мер реагирования нет, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман журналистам.

По его словам, прокуратура Москвы ранее вынесла предостережение в связи с показом фильма. "Нет проблем", — ответил Буксман на вопрос, будут ли приниматься какие-то еще меры по итогам проверки фильма.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 8 февраля заявил, что выдача прокатного удостоверения фильму "Смерть Сталина" зависит от итогов проверки прокуратуры.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны.

Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны". По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", картина должна была выйти 25 января. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме столичного "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы. Впоследствии суд оштрафовал "Пионер" на 280 тысяч рублей.