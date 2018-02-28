Супруга Караченцова опровергла сообщения о сборе средств на лечение

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народный артист России Николай Караченцов собирается на лечение в Израиль, стоимость его еще не известна, рассказала РИА Новости супруга Караченцова Людмила Поргина, отметив, что ни о каком публичном сборе средств речи не идет.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Ранее в СМИ появилась информация, что супруга Караченцова собирает средства на его лечение.

"Сейчас мы ждем из Израиля сообщение о том, когда мы сможем приехать и пройти курс лечения гамма-лучами. И сколько это будет стоить. И я где-то упомянула об этом и сказала, что будем собирать деньги. Но я имела в виду только нашу семью, а в СМИ сразу запустили информацию, что я обратилась с такой просьбой к людям. Меня просто неправильно поняли", — сказала Поргина.

Она отметила, что Караченцову трудно выдержать операцию, и они были рады, когда им предложили такой метод лечения гамма-лучами.

"Мы надеемся к весне со всем этим справиться и уже жить спокойно. Коля чувствует себя хорошо, настроение у него боевое. И он говорит, что собирается жить долго и еще погулять на свадьбе своих внуков", — сказала Поргина.