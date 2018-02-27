Прощание с народной артисткой СССР Карповой пройдет в театре Маяковского

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Татьяной Михайловной Карповой состоится в театре имени Маяковского, где она проработала более 70 лет, сообщил РИА Новости директор театра Леонид Ошарин.
Народная артистка Татьяна Карпова, старейшая актриса театра Маяковского, скончалась 26 февраля в 23:30 дома на 103-м году жизни.
"Прощание с Татьяной Карповой состоится в ее родном театре — театре имени Маяковского. Дата гражданской панихиды и прощания будет известна позже", — сказал Ошарин.