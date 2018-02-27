Прощание с народной артисткой СССР Карповой пройдет в театре Маяковского

Актриса театра имени В.Маяковского Татьяна Карпова во время вечера, посвященного корифеям русской сцены

Актриса театра имени В.Маяковского Татьяна Карпова во время вечера, посвященного корифеям русской сцены

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Татьяной Михайловной Карповой состоится в театре имени Маяковского, где она проработала более 70 лет, сообщил РИА Новости директор театра Леонид Ошарин.

Народная артистка Татьяна Карпова, старейшая актриса театра Маяковского, скончалась 26 февраля в 23:30 дома на 103-м году жизни.

"Прощание с Татьяной Карповой состоится в ее родном театре — театре имени Маяковского. Дата гражданской панихиды и прощания будет известна позже", — сказал Ошарин.