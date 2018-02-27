Умерла старейшая актриса театра Маяковского Татьяна Карпова

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни.

"Татьяна Карпова ушла из жизни 26 февраля в 23.30", — сказала РИА Новости пресс-атташе театра.

"Эта выдающаяся актриса проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии", — добавила она.

Прощание с актрисой состоится в театре имени Маяковского, дата и место похорон станут известны позже.

Татьяна Карпова родилась 17 января 1916 года в Харькове. На сцену впервые вышла в 13 лет. Училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме, одновременно играла в молодежном рабочем театре "Темафор". Некоторое время была вольнослушательницей в школе при МХАТе-втором.

В 1938 окончила Театральное училище при Театре Революции (ныне — Московский академический театр имени Владимира Маяковского), после чего ее приняли в труппу этого театра.

Карпова играла в более чем пятидесяти спектаклях, в том числе в "Гамлете" Уильяма Шекспира, "Собаке на сене" Лопе де Веги, "Простых сердцах" по пьесе Константина Паустовского, "Чайке" Антона Чехова, "Мамаше Кураж и ее детях" Бертольта Брехта, "Марии Стюарт" Фридриха Шиллера. В 1947 году, за роль Любы Шевцовой в "Молодой гвардии" по роману Александра Фадеева, удостоена Сталинской премии.

На сцену она выходила до 2003 года, когда была вынуждена прекратить выступления из-за неудачного перелома ноги.

Снималась в кино, в том числе в фильмах "На подмостках сцены" (1956), "Игра без правил" (1965), "Теща" (1973).