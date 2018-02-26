Оркестр под управлением Павла Когана даст концерт памяти Елизаветы Глинки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана 27 февраля даст концерт памяти правозащитницы Елизаветы Глинки, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Двадцать седьмого февраля 2018 года в Концертном зале Чайковского состоится концерт Памяти Елизаветы Глинки Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана", — говорится в сообщении.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию.

Московский государственный академический симфонический оркестр является одним из старейших симфонических оркестров России. Благодаря разнообразию программ и неизменно высокому уровню их исполнения оркестр заслужил уважение и любовь слушателей в своей стране и за ее пределами.