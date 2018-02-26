"Довлатова" покажут в США, Канаде и Великобритании

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Компания Netflix купила права на прокат фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" в США, Канаде, Австралии и Великобритании, сообщает пресс-служба фильма в понедельник.

"По результатам Европейского международного кинорынка (EFM), прошедшего в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля, компания Netflix купила права на показ фильма "Довлатов" Алексея Германа-мл. на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и скандинавские страны", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что всего права на показ фильма "Довлатов" Алексея Германа-младшего приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона.

"Фильм также будет показан в Сербии и Косово. Польские сопродюсеры картины, компания Message Film, ведут переговоры о продаже фильма на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии", — подчеркивает пресс-служба.

Драма Алексея Германа-младшего "Довлатов" запечатлевает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале 70-х. Картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за выдающийся художественный вклад.