Умный дом и смарт-часы: семь ноу-хау советского дизайна, опередивших время

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Анна Кочарова. Советские дизайнеры в свое время разрабатывали проекты, которые могли бы составить конкуренцию самым передовым западным инновациям. В 1962 году в Москве был создан Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Его главный офис находился на территории ВДНХ, а филиалы открывались по всей стране. РИА Новости пообщалось с директором по развитию Московского музея дизайна Ольгой Дружининой и узнало, какие советские разработки могли бы радикально изменить повседневную жизнь.

Пожарный автомобиль "ЗИЛ-Сид", 1975

© Предоставлено Московским музеем дизайна Пожарный автомобиль "ЗИЛ-Сид" © Предоставлено Московским музеем дизайна Пожарный автомобиль "ЗИЛ-Сид"

Удобный и современный пожарный автомобиль — советско-французский проект: объединение "Внештехника" сотрудничало с фирмой "Сид". Сборка двух экспериментальных автоцистерн производилась во французском Сен-Назере. Первые машины участвовали в многочисленных выставках и даже дежурили на спортивных объектах на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. Тем не менее автомобиль оказался слишком дорогим и так и не был запущен в серию.

Скоростной трамвайный вагон "Урал-6", 1976

© Предоставлено Московским музеем дизайна Скоростной трамвайный вагон "Урал-6" © Предоставлено Московским музеем дизайна Скоростной трамвайный вагон "Урал-6"

Такой трамвай мог развивать скорость до 80 километров в час и перевозить до 200 пассажиров на городских, пригородных, а также междугородных маршрутах. Внутреннее пространство делилось на две зоны: для тех, кому ехать совсем близко, и тех, кому надо подальше. Оконные проемы были расширены, а системы обогрева и вентиляции позволяли эксплуатировать вагон на высоте до 1200 метров над уровнем моря и при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40 градусов. В производство "Урал-6" так и не запустили.

Перспективное такси, 1964

© Предоставлено Московским музеем дизайна Перспективное такси © Предоставлено Московским музеем дизайна Перспективное такси

Этот автомобиль таксомоторной службы — надежный, компактный, маневренный, вместительный и с ровным полом. Место для багажа — внутри пассажирского салона, отделенного от водителя перегородкой. Дверь салона — раздвижная, с электрическим приводом, позволявшим водителю открывать и закрывать ее, не выходя из машины. Это экономило и пространство для парковки. Всего было изготовлено два опытных образца "перспективного такси", один из которых в течение месяца обслуживал пассажиров на московских улицах. В массовое производство автомобиль не пошел.

Снегоход, 1980

© Предоставлено Московским музеем дизайна Снегоход "1980-Е" © Предоставлено Московским музеем дизайна Снегоход "1980-Е"

В конце 1970-х годов дизайнеры Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) одними из первых в мире предложили снегоходы с закрытой кабиной. Такое конструктивное решение резко повышало комфорт и скорость движения, решало проблему звукоизоляции. Подобно внедорожнику "Нива", снегоход "1980-Е" должен был стать первым по-настоящему комфортным зимним видом транспорта, однако проект приостановили на стадии конструкторского предложения.

"СФИНКС", 1986

© Предоставлено Московским музеем дизайна "СФИНКС" © Предоставлено Московским музеем дизайна "СФИНКС"

Сегодня такой СуперФункциональный ИНформационно-Коммуникационный комплекС назвали бы просто — "умный дом". Тридцать лет назад это была "система для получения информации от всех устройств жизнеобеспечения дома или квартиры и управления ими, в том числе в дистанционном режиме". В комплект входили колонки, наушники и дисплеи, различных размеров пульты, а также диски и процессор с тремя блоками памяти.

Элементы системы разделялись на три группы: нательные (аналог современных "умных" браслетов и часов); те, которые находились непосредственно в жилом пространстве; и те, что монтировались в транспорте. Информация должна была передаваться с помощью радиосигнала и по телефонным сетям. Подобными электронными комплексами планировалось оснастить жилые дома к 2000 году. Проект, визуально напоминающий сегодняшнюю продукцию компании Apple, не продвинулся дальше прототипа.

Городское оборудование, 1986

© Предоставлено Московским музеем дизайна Городское оборудование Грузинского филиала ВНИИТЭ © Предоставлено Московским музеем дизайна Городское оборудование Грузинского филиала ВНИИТЭ

В тбилисском районе Дигоми-7 дизайнеры провели градостроительный и архитектурный эксперимент по организации принципиально новой среды. Авторы проекта из Грузинского филиала ВНИИТЭ разработали серию городского оборудования. Из пяти модульных элементов собирались различные уличные конструкции — от киосков и фонтанчиков для питья до скамеек и детских песочниц. Использовались недорогие вандалоустойчивые материалы из вторичного сырья.

Метропоезд "Серебряная нить", 1987

© Предоставлено Московским музеем дизайна Проект метропоезда "Серебряная нить" © Предоставлено Московским музеем дизайна Проект метропоезда "Серебряная нить"

Долгие годы в московском метро курсировали одинаковые поезда. Авторы этого проекта предложили четыре типа вагонов. По их мнению, разнообразие повысило бы комфортность и "провозную способность". Предлагались вагоны, например, с местами для багажа — они были бы полезны на кольцевой линии, связывающей столичные вокзалы. Были также спроектированы вагон "пик" с местами для стояния и вагон "хорда", который мог открываться одновременно с обеих сторон.