РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Умный дом и смарт-часы: семь ноу-хау советского дизайна, опередивших время

08:0026.02.2018
(обновлено: 08:12 26.02.2018)
576547
© Предоставлено Московским музеем дизайнаПерспективное таксиПерспективное такси
© Предоставлено Московским музеем дизайна

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Анна Кочарова. Советские дизайнеры в свое время разрабатывали проекты, которые могли бы составить конкуренцию самым передовым западным инновациям. В 1962 году в Москве был создан Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Его главный офис находился на территории ВДНХ, а филиалы открывались по всей стране. РИА Новости пообщалось с директором по развитию Московского музея дизайна Ольгой Дружининой и узнало, какие советские разработки могли бы радикально изменить повседневную жизнь.

Пожарный автомобиль "ЗИЛ-Сид", 1975

© Предоставлено Московским музеем дизайнаПожарный автомобиль "ЗИЛ-Сид"
© Предоставлено Московским музеем дизайна
Пожарный автомобиль "ЗИЛ-Сид"

Удобный и современный пожарный автомобиль — советско-французский проект: объединение "Внештехника" сотрудничало с фирмой "Сид". Сборка двух экспериментальных автоцистерн производилась во французском Сен-Назере. Первые машины участвовали в многочисленных выставках и даже дежурили на спортивных объектах на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. Тем не менее автомобиль оказался слишком дорогим и так и не был запущен в серию.

Скоростной трамвайный вагон "Урал-6", 1976

© Предоставлено Московским музеем дизайнаСкоростной трамвайный вагон "Урал-6"
© Предоставлено Московским музеем дизайна
Скоростной трамвайный вагон "Урал-6"

Такой трамвай мог развивать скорость до 80 километров в час и перевозить до 200 пассажиров на городских, пригородных, а также междугородных маршрутах. Внутреннее пространство делилось на две зоны: для тех, кому ехать совсем близко, и тех, кому надо подальше. Оконные проемы были расширены, а системы обогрева и вентиляции позволяли эксплуатировать вагон на высоте до 1200 метров над уровнем моря и при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40 градусов. В производство "Урал-6" так и не запустили.

Перспективное такси, 1964

© Предоставлено Московским музеем дизайнаПерспективное такси
© Предоставлено Московским музеем дизайна
Перспективное такси

Этот автомобиль таксомоторной службы — надежный, компактный, маневренный, вместительный и с ровным полом. Место для багажа — внутри пассажирского салона, отделенного от водителя перегородкой. Дверь салона — раздвижная, с электрическим приводом, позволявшим водителю открывать и закрывать ее, не выходя из машины. Это экономило и пространство для парковки. Всего было изготовлено два опытных образца "перспективного такси", один из которых в течение месяца обслуживал пассажиров  на московских улицах. В массовое производство автомобиль не пошел.

Снегоход, 1980

© Предоставлено Московским музеем дизайнаСнегоход "1980-Е"
© Предоставлено Московским музеем дизайна
Снегоход "1980-Е"

В конце 1970-х годов дизайнеры Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) одними из первых в мире предложили снегоходы с закрытой кабиной. Такое конструктивное решение резко повышало комфорт и скорость движения, решало проблему звукоизоляции. Подобно внедорожнику "Нива", снегоход "1980-Е" должен был стать первым по-настоящему комфортным зимним видом транспорта, однако проект приостановили на стадии конструкторского предложения.

"СФИНКС",  1986

© Предоставлено Московским музеем дизайна"СФИНКС"
© Предоставлено Московским музеем дизайна
"СФИНКС"

Сегодня такой СуперФункциональный ИНформационно-Коммуникационный комплекС назвали бы просто — "умный дом". Тридцать лет назад это была "система для получения информации от всех устройств жизнеобеспечения дома или квартиры и управления ими, в том числе в дистанционном режиме". В комплект входили колонки, наушники и дисплеи, различных размеров пульты, а также диски и процессор с тремя блоками памяти.

Элементы системы разделялись на три группы: нательные (аналог современных "умных" браслетов и часов); те, которые находились непосредственно в жилом пространстве; и те, что монтировались в транспорте. Информация должна была передаваться с помощью радиосигнала и по телефонным сетям. Подобными электронными комплексами планировалось оснастить жилые дома к 2000 году. Проект, визуально напоминающий сегодняшнюю продукцию компании Apple, не продвинулся дальше прототипа.

Городское оборудование, 1986

© Предоставлено Московским музеем дизайнаГородское оборудование Грузинского филиала ВНИИТЭ
© Предоставлено Московским музеем дизайна
Городское оборудование Грузинского филиала ВНИИТЭ

В тбилисском районе Дигоми-7 дизайнеры провели градостроительный и архитектурный эксперимент по организации принципиально новой среды. Авторы проекта из Грузинского филиала ВНИИТЭ разработали серию городского оборудования. Из пяти модульных элементов собирались различные уличные конструкции — от киосков и фонтанчиков для питья до скамеек и детских песочниц. Использовались недорогие вандалоустойчивые материалы из вторичного сырья.

Метропоезд "Серебряная нить", 1987

© Предоставлено Московским музеем дизайнаПроект метропоезда "Серебряная нить"
© Предоставлено Московским музеем дизайна
Проект метропоезда "Серебряная нить"

Долгие годы в московском метро курсировали одинаковые поезда. Авторы этого проекта предложили четыре типа вагонов. По их мнению, разнообразие повысило бы комфортность и "провозную способность". Предлагались вагоны, например, с местами для багажа — они были бы полезны на кольцевой линии, связывающей столичные вокзалы. Были также спроектированы вагон "пик" с местами для стояния и вагон "хорда", который мог открываться одновременно с обеих сторон. 

Комментировать
Культура
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Leonid Voronin
Очень хорошие идеи, на мой взгляд. Если в те далекие годы они казались не по времени, то сейчас они могли бы послужить людям. Мне кажется, в 70- 80-е годы в СССР было столько задумано хорошего, что можно еще долго эти задумки в жизнь претворять, тогда вперед смотрели, фантазировали, но не могли это сделать, а сейчас технологии другие и можно создать. Только жаль, что некому стало создавать, тех уже нет, а новых специалистов не научили.
09:12
26.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена