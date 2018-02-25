Участник российского проекта "Голос" представит Армению на "Евровидении"

ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Участник российского проекта "Голос" Севак Ханагян представит Армению на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", сообщила в воскресенье в эфире общественного телевидения глава делегации страны на "Евровидении" Гоар Гаспарян.

"По итогам голосования телезрителей и международного жюри абсолютным победителем признан Севак Ханагян, который представит Армению на "Евровидении-2018", — сказала Гаспарян. Всего в финале национального отборочного этапа участвовали 10 певцов и групп.

Ханагян исполнит в конкурсе песню на армянском языке "Ками" (Ветер). В 2015 году он участвовал в российских проектах "Главная сцена" и "Голос", а 2016 году победил в украинском конкурсе "Х-Factor".

Армения принимает участие в "Евровидении", начиная с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.

Россию в конкурсе представит Юлия Самойлова, которая должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.