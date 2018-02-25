В Катаре открылся Год культуры России

ДОХА, 25 фев — РИА Новости. Первый в странах Персидского залива год культуры России открылся в субботу вечером в Катаре в присутствии министров культуры обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.

Как отметил, выступая на торжественной церемонии открытия перекрестного Года культуры Россия — Катар, министр культуры РФ Владимир Мединский, "в последние годы отношения между нашими странами активно развиваются в политике, торговле, спорте, и, конечно, культуре".

По его словам, благодаря году культуры россияне и подданные Катара смогут "лучше узнать классическую и современную культуру двух стран".

В свою очередь министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али отметил, что проведение перекрестного года культуры "подтверждает глубину отношений между Дохой и Москвой и важность культуры для укрепления связей между двумя народами".

Первым в рамках года культуры выступил в Дохе Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Специальным подарком для катарцев, которые в 2022 году будут принимать чемпионат мира по футболу, стал танец на футбольную тему. В конце футбольного матча-танца гол в ворота забил "игрок", одетый в форму с символикой Катара.

Идея о проведении в 2018 году перекрестного Года культуры двух стран была предложена во время визита в Россию в 2016 году эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.