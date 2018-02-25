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Культура

Кому достались медведи: на Берлинале объявили победителей

01:2225.02.2018
(обновлено: 01:43 25.02.2018)
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© AP Photo / Axel SchmidtГлавная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь. Архивное фотоГлавная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь. Архивное фото
© AP Photo / Axel Schmidt

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости, Тамара Ходова. Международный берлинский кинофестиваль в 68-й раз объявил своих победителей. "Золотого медведя" получила румынская картина "Не трогай меня" режиссера Адины Пинтилие, а фильм "Довлатов" увез в Россию "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад, приз вручили художнику по костюмам Елене Окопной.

Символ Берлинского международного кинофестиваля на одной из улиц Берлина. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Победивший на Берлинале фильм бросает вызов зрителю, считает режиссер
Берлинале проходил в столице Германии с 15 февраля. В конкурсе участвовали 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляла драма Алексея Германа-младшего "Довлатов". Судьбу картин решало международное жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером.

Золотой медведь ушел в Румынию

Главный приз Берлинале, "Золотого медведя", вручили картине "Не трогай меня", в котором румынский режиссер Адина Пинтилие исследует сексуальность нескольких людей, пытающихся через эту сторону жизни лучше понять себя. Это ее дебютная картина.

По словам режиссера, своим фильмом она бросает зрителю вызов.

"Мне было очень любопытно посмотреть, как реагирует пресса и зрители, потому что фильм — это приглашение к диалогу. Мы кидаем вызов зрителям, чтобы он мог пересмотреть свои идеи по поводу интимности, красоты и что значит импонировать другому человеку", — сказала Пинтилие после победы.

68-й Берлинский международный кинофестиваль. День восьмой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Берлинале выбрали лучший фильм года
Она подчеркнула, что реакция людей была очень разной, так как это зависит от того, что конкретно фильм задевает в каждом. "Это как зеркало, которое мы даем зрителю, в котором он может увидеть свои возможности. Я думаю, для многих зрителей этот фильм будет некомфортным. Мы вызываем зрителя к диалогу", — пояснила она.

Ожидания и результаты

Критики возлагали большие надежды на немецкую визуальную поэму "В коридорах" Томаса Штубера про жизнь одиноких работников немецкого супермаркета; снятую одним дублем норвежскую картину "Утейя, 22 июля" про бойню, устроенную экстремистом Андерсом Брейвиком в лагере норвежской рабочей партии; российскую печальную драму "Довлатов" и анимационный фильм "Остров собак". Их ожидания оправдались только в отношении последних двух фильмов, в то время как остальные не получили ни одного "медведя".

Мультфильму американского эстета Уэса Андерсона досталась награда за режиссуру. От имени режиссера "Серебряного медведя" забрал актер Билл Мюррей, который озвучил одну из собак в картине. "Я ушел на работу с собакой, а вернулся с нее с "медведем", — пошутил актер на церемонии.

Драма Алексея Германа-младшего Довлатов на 68-м Берлинском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Окопная назвала работу над "Довлатовым" испытанием
Он отметил, что Андерсон невероятно талантливый рассказчик, и он становится все лучше и лучше с каждым новым фильмом, поэтому работать с ним невероятно интересно. Ранее Мюррей снялся в фильмах Андерсона "Подводная жизнь со Стивом Зиссу" и "Отель Гранд Будапешт", которые также участвовали в Берлинале, в картине "Королевство полной луны", а также озвучивал барсука-адвоката в его анимационном фильме "Бесподобный мистер Фокс".

Гран-при жюри присудили фильму "Кружка" Мальгорсаты Шумовски, а приз Альфреда Бауэра — картине "Наследницы" парагвайца Марсело Мартинесси. Также этот фильм был удостоен награды за лучшую женскую роль в исполнении Аны Брун. Лучшим актёром стал француз Антони Байон за роль в фильме "Молитва".

"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушёл Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.

Награда "Довлатова"…

Герману не в новинку участвовать в фестивале: в 2015 году он представлял в Берлине фильм "Под электрическими облаками", который был удостоен трех "Серебряных медведей": актерам Григорию Добрыгину и Сергею Пускепалису, а также оператору Павлу Костомарову.

Режиссер Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции своего фильма Профиль (Profile) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале
Критики и сам режиссер изначально скептически оценивали шансы его новой картины, которая запечатлевает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале 1970-х годов, получить один из призов смотра, так как фильм и его тема могла оказаться непонятной для западной публики. В итоге фильму достался "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад, который вручили художнику по костюмам Елене Окопной.

"Это не один из главных призов, но все-таки приз. В принципе, то, что ожидалось, то и получилось. Довлатов все-таки не очень известный писатель, западным людям не очень понятен, тем более что в жюри сидят не только критики, но в первую очередь актеры и режиссеры. Так что это адекватный приз, как и приз жюри Звягинцева в Канне за "Нелюбовь", — сказал РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

По его словам, не стоит забывать, что Россия "не вписана в процесс".

"У нас нет лобби, внутренних связей, которые могли помочь. Поэтому нужно сделать действительно что-то гениальное, чтобы прорваться через все это", — пояснил собеседник агентства.

Американский актер театра и кино Уиллем Дефо. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Одна из красок в палитре: Дефо рассказал на Берлинале о своей карьере
…досталась нелегко

Некоторые журналисты на пресс-конференции по итогам фестиваля заметили, что, по их мнению, "Довлатову" должен был достаться или "Золотой медведь" или приз за режиссуру. Окопная заметила, что сложно судить о том, что уже произошло, но приз смотра достался ей нелегко.

"Эта история была для нас большим вызовом, потому что сохранилось очень мало вещей из того времени. Мы пытались найти аутентичные фотографии тех времен, и их и не так уж много нашлось. Это было настоящим испытанием и очень тяжелой работой. Мы пытались воссоздать то время настолько точно, насколько могли", — сказал Окопная журналистам в субботу.

Она уточнила, что все интерьеры и костюмы фильма создавались с нуля специально для съемок. По ее словам, создателям картины было важно поймать парадокс того времени с его жизнью в коммунальных квартирах.

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