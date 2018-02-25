На Зимнем фестивале искусств Башмета показали пекинскую оперу

СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. Пекинский оперный театр (Northern Кungu Opera Theatre) в субботу в Сочи представил постановку "Легенда о нефритовой заколке" по пьесе времен династии Мин на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета.

"Каждый год фестиваль принимает у себя представителей национальных искусств разных стран, но приезд национального театра Пекина — явление экстраординарное", — рассказал на пресс-конференции худрук фестиваля Башмет.

Маэстро отметил, что с 2010 года пекинская опера включена в "Список нематериального культурного наследия человечества" ЮНЕСКО

Перед началом спектакля в Зимнем театре исполнительница главной роли Шао Тяньшуай отметила, что "Легенда о нефритовой заколке" — опера не пекинская, а куньшаньская — старейшая в Китае.

"Куньшаньская опера (возникла в уезде Куньшань в провинции Цзянцу в XIV веке — прим. ред) — это опера для китайской элиты, в отличие от пекинской она не такая гротесковая. Она еще достаточно молодая, ей всего 600 лет, но она несет в себе 5 тысяч лет наследия китайской культуры", — рассказала Тяньшуай.

"Легенда о нефритовой заколке" рассказывает историю монахини, которая решила выйти замуж за студента без дозволения.

Сочинский фестиваль искусств с 2011 года является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы. С 2017 года фестиваль стал членом международной театральной лиги "Шелковый путь" и, таким образом, стал первым российским фестивалем, включенным в эту международную организацию.

Фестиваль проходит в Сочи с 16 по 25 февраля.