Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. Фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" был удостоен приза зрительских симпатий второй по значимости программы Берлинале "Панорама", сообщает пресс-служба смотра.
Картина рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой "Исламское государство"*. Фильм снят в формате, который сам Бекмамбетов называет "screen life", когда все действие происходит на экране компьютера и телефона. Картина основана на реальной истории французской журналистки, которой пришлось поменять свое имя и скрываться из-за того, что террористы объявили на нее охоту.
Международный берлинский фестиваль, в основном конкурсе которого участвуют 19 картин, раздаст свои призы — одного золотого и семь серебряных медведей — в субботу вечером.
*Запрещенная в России террористическая организация