Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

Режиссер Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции своего фильма Профиль (Profile) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018

Режиссер Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции своего фильма Профиль (Profile) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. Фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" был удостоен приза зрительских симпатий второй по значимости программы Берлинале "Панорама", сообщает пресс-служба смотра.

"Зрители распределили свои голоса: двадцатый зрительский приз Панорамы уходит "Профилю" Тимура Бекмамбетова как лучшему художественному фильму и "Молчанию других" Альмадены Караседо и Роберта Бахара как лучшему документальному фильму", — говорится в сообщении.

Картина рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой "Исламское государство"*. Фильм снят в формате, который сам Бекмамбетов называет "screen life", когда все действие происходит на экране компьютера и телефона. Картина основана на реальной истории французской журналистки, которой пришлось поменять свое имя и скрываться из-за того, что террористы объявили на нее охоту.

Международный берлинский фестиваль, в основном конкурсе которого участвуют 19 картин, раздаст свои призы — одного золотого и семь серебряных медведей — в субботу вечером.

*Запрещенная в России террористическая организация