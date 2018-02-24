Сорок лет назад на экраны вышли «Трое из Простоквашино». Позже авторы выпустили еще две серии популярного мультика — «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). Над всеми фильмами работала одна команда: режиссер Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский, а также художники-постановщики Николай Ерыкалов и Левон Хачатрян, композитор Евгений Крылатов.
В 2018 году студия «Союзмультфильм» собирается показать продолжение популярного анимационного фильма. Сейчас в работе первые выпуски нового «Простоквашино», премьера ожидается весной. Всего же в планах — 30 серий по шесть минут.
РИА Новости пообщалось с создателями сериала. Кроме того, в публикуемом материале — первые наброски к новым выпускам и архивные эскизы к старому «Простоквашино».
Мы делаем рисованный проект, просто заменили карандаши, которые можно поточить, на стилусы. Так производство занимает меньше времени: уже не нужно сканировать рисунки и отделять контур от кальки.
Стремились сделать Дядю Федора узнаваемым, но это было сложно: во всех трех предыдущих сериях он был принципиально разным. Мы взяли за основу персонажа из второй серии, постарались его максимально сохранить и немного подстригли.
Он на пару лет подрос: теперь ему девять. Дядя Федор — еще ребенок, но продвинутый и решительный. Мы хотим сохранить персонажей по рисунку, но сейчас работают другие художники — они еще не родились, когда выходили первые серии. Рисуют другие руки, и результат неизбежно будет отличаться.
Прежде чем приступить к работе, мы пошли в Музей кино, посмотрели архивы: раскадровки, целлулоиды, наброски по фонам. Наши режиссеры тщательно изучают особенности монтажа тех серий. Владимир Попов тогда не использовал острые ракурсы, когда камера, например, стоит в верхнем углу и мы смотрим на персонажа сверху. Мы тоже избегаем таких ракурсов. У нас камера держится на уровне глаз человека.
Самый трудоемкий персонаж — это Матроскин. У него характер тонкий, в то же время он вредничает. И это сыграть аниматорам очень непросто. Больше всего сложностей пока именно с котом. Но мы к нему пририсуемся, привыкнем, художники ведь тоже вживаются в образ.
Сюжетная линия сложных отношений Матроскина с Шариком продолжится. Их характеры не изменились, усилились только отрицательные черты. Видимо, взрослеют, надоедают друг другу.
Моя любимая героиня — это мама. Она невероятно красивая и пластичная, я бы даже сказала: женщина в абсолюте. Делать ее — одно удовольствие.
Игорь Иванович Печкин — почетный работник месяца, он один у нас на почте. Наконец-то покажем и само ее здание — это новое место действия. Печкин тоже не изменился. Мы развиваем принцип, который заложил режиссер Попов: некий спорный момент с участием Печкина, небольшое происшествие, потом примирение и обращение персонажа к зрителю.
Папа по-прежнему интеллигентный: шутит и не обижается на мамины выпады, никогда не идет на конфликт. Мы папу переодели — он снял свой вязаный свитер. Оказался в настоящем времени, как и мама. Но герои остались узнаваемыми. Это и было основной задачей.
Я впервые озвучиваю мультфильм. Это необычные ощущения, когда видишь персонажа и звучит твой голос: сначала не стыкуется в голове, но постепенно привыкаешь.
Дядя Федор — умный, добрый и ответственный мальчик. Даже уезжая в деревню, он написал родителям письмо, чтобы они не паниковали. В новых сериях он такой же — правда, изменился внешне.
Сценарии пишут два автора — Максим Кучин и Тимофей Куц. Для них это первый опыт в анимации, а ведь жанр отличается от других визуальных видов искусства своей гротескностью.
Мы внимательно проанализировали три серии «Простоквашино». У нас мир остался таким, каким его создали авторы 40 лет назад: действие происходит в квартире и в самом Простоквашино. Тем не менее в новых выпусках появится загородное отделение почты, где работает Печкин. У нас впереди 30 серий, и мы планируем расширить этот мир деревни. Вот мне, например, интересно, как живет Печкин, каков его быт.
Все основные события по-прежнему сконцентрированы вокруг трех главных героев — Дяди Федора, Матроскина и Шарика. Хотя у нас будут и новые персонажи. Я расскажу только об одном. Если помните, в третьей серии Дядя Федор с папой задумывают "где-то достать ребенка". И у нас появляется маленькая девочка — сестра Дяди Федора. Теперь он еще и старший брат, ответственности больше.
Дядя Федор — мальчик, который сам выбрал себе друзей, а к ним, как вы помните, с большим сомнением относилась мама. Совсем юный герой ведет себя как человек свободной воли, он знает, чего хочет, он — мальчик со стержнем.
«Простоквашино» — это истории о дружбе, и они могут быть бесконечными. Речь идет о простых бытовых ситуациях, понятных широкой аудитории. История интересна зрителям, когда она напоминает им самих себя.
Это и есть хрестоматия самого «Простоквашино»: безопасный мир, выстроенный ребенком, где в нужный момент появляются родители.
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