В 2018 году студия «Союзмультфильм» собирается показать продолжение популярного анимационного фильма. Сейчас в работе первые выпуски нового «Простоквашино», премьера ожидается весной. Всего же в планах — 30 серий по шесть минут.

РИА Новости пообщалось с создателями сериала. Кроме того, в публикуемом материале — первые наброски к новым выпускам и архивные эскизы к старому «Простоквашино».