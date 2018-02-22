В Кремле прокомментировали слова Серебрякова о России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кремль не относится к его позиции", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к позиции актера.

На этой неделе в Сети появилось интервью Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США.

Федор Попов — продюсер картины "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где Серебряков исполнил одну из главных ролей, — прокомментировал заявления актера. По его мнению, Серебряков остается настоящим гражданином России, который глубоко переживает происходящее в стране, поэтому некоторые его высказывания звучат достаточно резко.

"Он актер, у него тонкая эмоциональная конституция, он все пропускает через себя. Я могу с чем-то не согласиться, но очень его понимаю", — сказал Попов.

Об актере

Алексей Серебряков — народный артист России, актер театра и кино. Участвовал в постановках театров "Ленком" и "Московская оперетта".

Снимался во многих российских фильмах, среди которых "9 рота" "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург". В 2016 году исполнил главную роль в российской адаптации сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер".

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по его словам, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.