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Культура

"Режиссера тошнит": "Квартет И" — о продолжении "О чем говорят мужчины"

08:0022.02.2018
(обновлено: 08:02 22.02.2018)
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© Кинокомпания Наше КиноКадр из фильма О чём говорят мужчины. ПродолжениеКадр из фильма О чём говорят мужчины. Продолжение
© Кинокомпания Наше Кино

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит третий фильм из популярной франшизы "О чем говорят мужчины". В продолжении популярной комедии "Квартета И" герои отправляются в спонтанное путешествие из Москвы в Санкт-Петербург на поезде.

Корреспондент РИА Новости повторила с актерами поездку на "Сапсане" и узнала, как изменились их персонажи за семь лет, сколько получил за роль в картине Михаил Прохоров и почему перед премьерой тошнило режиссера-женщину.

© Кинокомпания Наше КиноКадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"
© Кинокомпания Наше Кино
Кадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"

За семь лет после выхода предыдущей части Слава, Леша, Камиль и Саша так погрязли в работе и семейных делах, что на дружбу почти не осталось времени, не говоря уже о совместных поездках. Камиль решает изменить ситуацию и вытащить товарищей из летней Москвы, пусть и ненадолго. Выбрали Петербург, хотя изначально новые приключения "Квартета И" должны были сниматься в другом городе.

"Мы собирались ехать в Казань, потому что там открылся детокс-центр, Славина молодая девушка зазывает всех туда, а он влюблен в нее и умоляет нас присоединиться. Мы проводим там три дня практически без еды, сбегаем. Дальше друзья Камиля нас кормят учпучмаками, и, поскольку мы это на голодный желудок съели, мы попадаем в больницу. Но весь этот сюжет, к сожалению, вытеснил бы слова, которые мы хотели туда вложить, поэтому мы просто едем из Москвы в Питер", — рассказывает Леонид Барац.

© Кинокомпания Наше КиноКадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"
© Кинокомпания Наше Кино
Кадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"

Редкий случай, когда коммерчески успешный фильм держится не столько на эффектном действии, сколько на диалогах. Казалось бы, что такого интересного могут обсуждать четыре друга, знакомые почти 30 лет, на протяжении полутора часов экранного времени. Однако популярность предыдущих двух частей доказывает: "Квартет И" неизменно угадывает, что интересует их аудиторию. По словам героев, многие диалоги и сюжеты они берут из жизни, а темы обсуждения меняются по мере того, как взрослеют сами участники "Квартета И".

"В этом фильме у нас поднимается тема взаимоотношений с родителями и детьми, что, в принципе, одно и то же. Вот у Леши конфликт — прийти или не прийти на день рождения дяди. Уже взрослый мужик, но мама с папой говорят: "Как, ты не придешь к дяде Боре?" Вот это неудобство — отказать родителям, ведь мы обещали", — объясняет Камиль Ларин.

© Кинокомпания Наше КиноКадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"
© Кинокомпания Наше Кино
Кадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"

"Эта часть действительно получилась более лирической, хотя юмора в ней не меньше", — уверен Александр Демидов.

"У нас там есть моменты ребячества, но, с другой стороны, когда на экране уже дядьки под 50, было бы странно только хохотать, радоваться и дурачиться. Хочется просто посидеть, поговорить "за носки", — считает актер.

© Кинокомпания Наше КиноКадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"
© Кинокомпания Наше Кино
Кадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"

Изменилась не только тональность картины. У фильма новый режиссер: место Дмитрия Дьяченко заняла дебютантка Флюза Фаршхатова, с которой "Квартет И" познакомил их частый гость актер Максим Виторган. Она внесла свой женский взгляд в традиционно мужскую историю, говорит Леонид Барац:

"Во-первых, ее тошнит. Последние пару недель. Она волнуется, это ее первый (полный) метр. Она была очень стойкой, крепким профессионалом на площадке и на постпродакшене. Сейчас она тоже довольно жестко говорит: "Леша, я не спала ночь, меня рвало". Я говорю: "Флюза, что такое?" — "Я очень волнуюсь".

© Кинокомпания Наше Кино/Света МаликоваКадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"
© Кинокомпания Наше Кино/Света Маликова
Кадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"

К новому режиссеру добавились и новые персонажи. В одном эпизоде можно увидеть Михаила Прохорова. Участники "Квартета И" познакомились с ним, когда бизнесмен баллотировался в президенты. "Придумав сюжетную линию, связанную с деньгами, сразу подумали про него", — рассказал Леонид Барац. Миллиардер получил гонорар, как и все актеры.

"Мы в любом случае должны заключить договор с артистом, даже начинающим. Он сказал, что у него должно быть все чисто, должны быть заплачены налоги. Так что с рубля, который он получил за эту роль, уплачены налоги, ФНС должна об этом знать. Кстати, в отличие от всех остальных артистов, он пришел со знанием текста", — отметил Барац.

© Фото : Кинокомпания Наше Кино"Квартет И" в Санкт-Петербурге
© Фото : Кинокомпания Наше Кино
"Квартет И" в Санкт-Петербурге

Фирменный юмор "Квартета И", виды летнего Петербурга и музыка группы "Би-2" — кажется, рецепт успешного фильма готов. Однако в этот раз авторы попытались создать не просто легкую комедию, а своеобразный манифест о счастье.

Квартет И. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов спектакля
Актеры "Квартета И" рассказали, почему снимали новый фильм в Петербурге

"Коротко говоря — нужно быть счастливым при малейшей возможности. Мы уже такие, какие есть, и другими не будем. Часто не замечаем хорошее и готовимся к плохому. И это не только про наших персонажей, я думаю, у многих так", — отмечает Леонид Барац.

"Счастье — это миг, мгновение. Я не верю тем, кто говорит: "Я счастлив уже полгода". Ерунда! Для меня счастье, это когда все совпало: родители здоровы, семья у меня сейчас на даче, я еду куда-то с друзьями", — добавляет Камиль Ларин.

В финальном монологе его герой говорит, что привычку быть несчастным нужно бросать, как курение. А перед титрами зрителей ждет напутствие: "Будьте счастливы при малейшей возможности".

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