Умер писатель-фантаст Андрей Круз

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Известный российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин (литературный псевдонимом Андрей Круз) скончался на 54-м году жизни, сообщили РИА Новости в издательстве Альфа-книга.

"Андрей Круз скончался после тяжелой болезни", — сообщили в издательстве.

Круз публиковался в Альфа-книге с 2008 года, он автор цикла романов "Эпоха мертвых", "У Великой реки", "Тьма". Цикл "Земля лишних" был написан в соавторстве с женой Марией Круз. Писатель постоянно проживал в Испании в Марбелье.