Советский офицер и американские ракеты — фильм о Станиславе Петрове в кино

Кадр из фильма Человек, который спас мир

Кадр из фильма Человек, который спас мир

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Анна Кочарова. В российский прокат выходит фильм "Человек, который спас мир" — история советского офицера, предотвратившего в 1983 году ядерную войну.

Документально-игровую ленту снял Питер Энтони. При всем уважительном отношении к главному герою, режиссеру не удалось избежать самых распространенных штампов о России.

Заступив на ночное дежурство 26 сентября 1983 года, подполковник Станислав Петров получил информацию о запуске пяти межконтинентальных баллистических ракет в ядерном оснащении с территории Соединенных Штатов. Данные квалифицировались как "с высокой степенью достоверности".

"От одного человека могла зависеть судьба всего мира, прими он решение, которое полагалось по правилам, — отмечал в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Он засомневался и в конце концов пришел к правильному выводу о том, что это ошибка системы. Как потом выяснилось, солнечные лучи, отражаясь от облаков, засветили советские датчики обнаружения".

© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир" © Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир"

В 1990-е эта ранее засекреченная драматичная история просочилась сначала в российскую прессу, потом — в западную. О Петрове много писали, его называли "человеком, который спас мир". Много лет спустя о российском офицере узнал датчанин Питер Энтони и снял свой документально-игровой фильм.

Пивная бутылка, мусор в квартире, липкая лента для мух. Когда иностранный режиссер берется за историю о жизни в России, от расхожих стереотипов никуда не деться. Спустя несколько десятилетий после описываемых событий авторы ленты находят Станислава Евграфовича Петрова — уже отставного военного, жителя подмосковного Фрязино.

В кадре пенсионер в клетчатой рубашке и растянутых тренировочных штанах слишком много чертыхается, обзывает всех ослами, проклинает журналистов. Такую агрессию режиссер объясняет тем, что после сентябрьской ночи 1983-го, вошедшей в историю, непосредственное командование Петрова не оценило его поступок. Позже офицер уволился из армии, правда, как он сам говорит в фильме, по иным причинам — тяжело болела его жена.

© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир" © Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир"

"Молодежь сегодня не понимает, как велика была ядерная угроза", — говорит Питер Энтони, который сам как раз принадлежит к поколению, взрослевшему в годы холодной войны. Видимо, чтобы усилить эффект и донести до молодых эту мысль, режиссер перемежает хронику 30-летней давности кадрами терактов 11 сентября, современными иранскими и северокорейскими сюжетами.

Энтони запечатлел поездку отставного советского офицера в США, его выступление в ООН, встречи с известными деятелями. Это не может не вызвать улыбку: "русский отшельник" Петров с радостью жмет руку Роберту Де Ниро, с восторгом общается с любимым актером Кевином Костнером. Но у него никак не получается разобрать, а потом и выучить, как же зовут "этого молодого парня рядом с Де Ниро". Мэтт Дэймон — совершенно очевидно, что Петров слышит это имя впервые.

© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир" © Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир"

Часто, как мантру, герои фильма повторяют фразу о том, что Станислав Петров — человек, который спас мир. Сам же герой уверен: он просто оказался в нужном месте в нужное время. "Он был удивительно скромным", — говорит актер Сергей Шнырев, исполнивший роль Петрова в игровых эпизодах фильма, которые скорее иллюстрируют, нежели подробно представляют то, что происходило той сентябрьской ночью 1983-го.

О событиях 30-летней давности режиссер рассказывает исключительно со слов своего героя, не привлекая других свидетельств. История выходит грустной: изгнанный из армии, одинокий и всеми забытый человек, который волевым решением спас сотни тысяч людей от реальной гибели. Такой подход возможен для художественного произведения, но, пожалуй, не слишком годится для фильма, претендующего на документальность.