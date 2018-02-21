РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Советский офицер и американские ракеты — фильм о Станиславе Петрове в кино

08:0021.02.2018
(обновлено: 08:01 21.02.2018)
015018
© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма Человек, который спас мирКадр из фильма Человек, который спас мир
© Фото предоставлено Центром документального кино

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Анна Кочарова. В российский прокат выходит фильм "Человек, который спас мир" — история советского офицера, предотвратившего в 1983 году ядерную войну.

Подполковник Станислав Петров, распознавший в Холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе
© AP Photo / Pavel Golovkin
Нагоняй вместо поощрения: как офицер Петров предотвратил войну в 1983 году

Документально-игровую ленту снял Питер Энтони. При всем уважительном отношении к главному герою, режиссеру не удалось избежать самых распространенных штампов о России.

Заступив на ночное дежурство 26 сентября 1983 года, подполковник Станислав Петров получил информацию о запуске пяти межконтинентальных баллистических ракет в ядерном оснащении с территории Соединенных Штатов. Данные квалифицировались как "с высокой степенью достоверности".

"От одного человека могла зависеть судьба всего мира, прими он решение, которое полагалось по правилам, — отмечал в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Он засомневался и в конце концов пришел к правильному выводу о том, что это ошибка системы. Как потом выяснилось, солнечные лучи, отражаясь от облаков, засветили советские датчики обнаружения". 

© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир"
© Фото предоставлено Центром документального кино
Кадр из фильма "Человек, который спас мир"

В 1990-е эта ранее засекреченная драматичная история просочилась сначала в российскую прессу, потом — в западную. О Петрове много писали, его называли "человеком, который спас мир". Много лет спустя о российском офицере узнал датчанин Питер Энтони и снял свой документально-игровой фильм.

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Моряк, чекист и просто Штирлиц: лучшие военные роли Вячеслава Тихонова

Пивная бутылка, мусор в квартире, липкая лента для мух. Когда иностранный режиссер берется за историю о жизни в России, от расхожих стереотипов никуда не деться. Спустя несколько десятилетий после описываемых событий авторы ленты находят Станислава Евграфовича Петрова — уже отставного военного, жителя подмосковного Фрязино.

В кадре пенсионер в клетчатой рубашке и растянутых тренировочных штанах слишком много чертыхается, обзывает всех ослами, проклинает журналистов. Такую агрессию режиссер объясняет тем, что после сентябрьской ночи 1983-го, вошедшей в историю, непосредственное командование Петрова не оценило его поступок. Позже офицер уволился из армии, правда, как он сам говорит в фильме, по иным причинам — тяжело болела его жена.

© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир"
© Фото предоставлено Центром документального кино
Кадр из фильма "Человек, который спас мир"

"Молодежь сегодня не понимает, как велика была ядерная угроза", — говорит Питер Энтони, который сам как раз принадлежит к поколению, взрослевшему в годы холодной войны. Видимо, чтобы усилить эффект и донести до молодых эту мысль, режиссер перемежает хронику 30-летней давности кадрами терактов 11 сентября, современными иранскими и северокорейскими сюжетами.

Кадр из фильма Довлатов
© SAGA
Европа полюбила Довлатова: как приняли фильм Алексея Германа на Берлинале

Энтони запечатлел поездку отставного советского офицера в США, его выступление в ООН, встречи с известными деятелями. Это не может не вызвать улыбку: "русский отшельник" Петров с радостью жмет руку Роберту Де Ниро, с восторгом общается с любимым актером Кевином Костнером. Но у него никак не получается разобрать, а потом и выучить, как же зовут "этого молодого парня рядом с Де Ниро". Мэтт Дэймон — совершенно очевидно, что Петров слышит это имя впервые.

© Фото предоставлено Центром документального кино Кадр из фильма "Человек, который спас мир"
© Фото предоставлено Центром документального кино
Кадр из фильма "Человек, который спас мир"

Часто, как мантру, герои фильма повторяют фразу о том, что Станислав Петров — человек, который спас мир. Сам же герой уверен: он просто оказался в нужном месте в нужное время. "Он был удивительно скромным", — говорит актер Сергей Шнырев, исполнивший роль Петрова в игровых эпизодах фильма, которые скорее иллюстрируют, нежели подробно представляют то, что происходило той сентябрьской ночью 1983-го.

О событиях 30-летней давности режиссер рассказывает исключительно со слов своего героя, не привлекая других свидетельств. История выходит грустной: изгнанный из армии, одинокий и всеми забытый человек, который волевым решением спас сотни тысяч людей от реальной гибели. Такой подход возможен для художественного произведения, но, пожалуй, не слишком годится для фильма, претендующего на документальность.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена