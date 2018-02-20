Игорь Матвиенко раскритиковал современную музыку

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Большинство современных песен, попадающих в молодежные чарты, являются пропагандой наркотиков и секса, необходимо подумать об ограничении такого влияния на детей, заявил продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко.

"Сейчас, например, большинство, 90% (песен) из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром — хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями. У меня, как отца пятерых детей — и все они тинейджерского возраста, — это вызывает достаточно большое беспокойство", — сказал Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

"Коллеги из Китая просто запретили сейчас жанр хип-хоп, потому что это пропаганда наркотиков и так далее. Все, нет такого жанра. Может быть, это, конечно, крайний случай проявления, но нужно, наверное, тоже какой-то опыт коллег перенять", — добавил он.