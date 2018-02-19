Сооснователь группы "Кино" снимет фильм о Цое

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Съемки фильма "Цой", режиссером и автором сценария которого стал один из основателей группы "Кино" музыкант Алексей Рыбин, начнутся в марте.

"У нас заканчивается сложная подготовка, много строим… Картина точно будет не камерная, много актеров второго плана и массовки. По картинке фильм должен быть очень насыщенный. Съемки фильма начнутся в марте. В картине снимаются молодые петербургские театральные актеры, в основном вся история про 20-летних ребят", — рассказал РИА Новости Рыбин.

Музыкант подчеркнул, что это будет фильм о Цое, а не о его окружении.

"Там и меня мало, хотя в то время мы были как сиамские близнецы, но есть законы драматургии — нельзя объять необъятное, если фильм снимаешь про героя. Наша картина это – путь, путь воина, хотя и в ленинградских хрущевках и сталинках", — добавил Рыбин.

Фильм вместе с Рыбиным продюсируют Игорь Гудков и Елена Мельникова.

Алексей Рыбин (прозвище "Рыба") — музыкант, писатель, продюсер, сценарист, в 2017 году дебютировал как режиссер с картиной "Скоро все кончится" (участник конкурса "Кинотавр" — 2017, Лондонского фестиваля "Неделя русского кино" и других). Виктор Цой и Рыбин летом 1981 года основали группу "Гарин и гиперболоиды" (ее третьим участником был Олег Валинский), впоследствии переименованную в "Кино". В составе "Кино" Рыбин выступал в качестве гитариста, при его участии был записан первый альбом группы, называвшийся "45". Рыбин — автор многочисленных публикаций о рок-музыкантах, кино- и телесценариев, а также более чем десятка остросюжетных романов.