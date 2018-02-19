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Культура

Бекмамбетов планирует снять новый фильм в вертикальном формате

12:4319.02.2018
(обновлено: 13:14 19.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкТимур Бекмамбетов. Архивное фотоТимур Бекмамбетов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости, Тамара Ходова. Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять свой следующий фильм в вертикальном формате, как если бы он был снят на мобильный телефон.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года
Режиссер Тимур Бекмамбетов привез на Берлинале фильм "Профиль", он участвует во второй по значимости программе фестиваля "Панорама". Картина рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой "Исламское государство"*. Фильм основан на реальной истории и снят в формате, который сам Бекмамбетов называет "screen life", когда все действие происходит на экране компьютера и телефона.

"Я пока не могу рассказывать подробности, но следующий проект будет вертикальным", — сказал Бекмамбетов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что сначала не понимал, как такой фильм показывать в кинотеатрах, а потом понял, что Imax идеально для этого подойдет, потому что он вертикальный.

По его словам, в "Профиле" тоже много нововведений. Например, это будет первый интерактивный фильм.

Кадр из фильма Довлатов
© SAGA
Наши в Германии: российские фильмы, которые покажут на Берлинале-2018
"То есть мы выпустим его таким образом, чтобы люди, когда смотрят на него, могли кликать на него, как на настоящем мониторе компьютера. Вы можете смотреть кино, понажимать на ссылки или картинки, взаимодействовать с миром героини. Хотя я, конечно, надеюсь, что люди все-таки сначала посмотрят фильм, а потом уже будут это делать", — рассказал собеседник агентства.

Он заметил, что подобный формат уже заинтересовал многих в США, и может показаться любопытным не только режиссерам, но и актерам. При этом для того, чтобы снять фильм таким образом, была создана специальная программа, которая записывает все, что вы делаете на мониторе своего компьютера, однако это не запись самих картинок, а код, который по ходу можно менять и монтировать, при этом свойства всех объектов, например, гиперссылок будут оставаться такими же.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Читайте полный текста интервью с Тимуром Бекмамбетовым >>

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Анатолий
Давыдов с Голополосовым уже лбы себе расшибли объяснять особо одарённым, что при съёмке видео телефон надо держать горизонтально, а Бекмамбетов продолжает думать, что так и надо... Что дальше? Фильм, снятый сидя на корточках? Фильм, снятый с селфи-дрыном? Двухсекундный фильм, заканчивающийся словами "ой, блин, видео..."?
12:52
19.02.2018
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