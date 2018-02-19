Бекмамбетов планирует снять новый фильм в вертикальном формате

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости, Тамара Ходова. Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять свой следующий фильм в вертикальном формате, как если бы он был снят на мобильный телефон.
"Я пока не могу рассказывать подробности, но следующий проект будет вертикальным", — сказал Бекмамбетов в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что сначала не понимал, как такой фильм показывать в кинотеатрах, а потом понял, что Imax идеально для этого подойдет, потому что он вертикальный.
По его словам, в "Профиле" тоже много нововведений. Например, это будет первый интерактивный фильм.
Он заметил, что подобный формат уже заинтересовал многих в США, и может показаться любопытным не только режиссерам, но и актерам. При этом для того, чтобы снять фильм таким образом, была создана специальная программа, которая записывает все, что вы делаете на мониторе своего компьютера, однако это не запись самих картинок, а код, который по ходу можно менять и монтировать, при этом свойства всех объектов, например, гиперссылок будут оставаться такими же.
*Террористическая организация, запрещенная в России