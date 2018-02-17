Бекмамбетов рассказал, в каком формате хочет снять новый фильм

БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что планирует сделать свой следующий фильм в формате screen life, когда вся история рассказывается на экране компьютера, так же, как и в его новом фильме "Профиль".

Бекмамбетов привез на Берлинский кинофестиваль фильм "Профиль", он участвует во второй по значимости программе фестиваля "Панорама". Он рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой "Исламское государство"*. Картина основана на реальной истории и снята в формате, который сам Бекмамбетов называет screen life.

"Мне очень понравилось делать этот фильм, и я уверен, что сделаю свой следующий фильм на том же языке. Надо двигаться вперед и учиться новому", — сказал Бекмамбетов журналистам.

Он отметил, что в ближайшем будущем все больше картин будет делать именно в таком формате, потому что наша жизнь в интернете уже неотделима от нас и во многом нас характеризует.

По его словам, ему скучно и муторно снимать фильмы в традиционном формате, так как это требует большого количество времени и средств.

* Террористическая организация, запрещенная в России