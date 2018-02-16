Гребенщиков назвал лживым фильм Серебренникова о Цое

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков во время презентации своего нового альбома "Время N" в Петербурге заявил, что фильм "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое "лжив от начала и до конца". Его слова приводит портал Piter.tv.

"Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому", — заявил музыкант.

Как считает лидер "Аквариума", автор сценария киноленты не был современником Цоя. "Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ", — подчеркнул Гребенщиков.

Фильм "Лето" повествует о событиях в Ленинграде летом 1981 года. В центре сюжета — взаимоотношения Виктора Цоя, Майка Науменко из группы "Зоопарк" и его жены Натальи. Когда картина появится на экране, пока не известно.