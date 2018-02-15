Мединский надеется на взвешенное решение по театру Джигарханяна

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что обращал внимание главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского на ситуацию вокруг драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, и надеется на взвешенное решение ведомства.

"Это не театр федерального подчинения. К счастью, в наших театрах такие вещи не возможны. С этим надо разбираться в Москве. Скажу честно, я обращал внимание на ситуацию в этом театре департамента по культуре Москвы, министра культуры Москвы (Александра Кибовского – ред.). Надеюсь, что они примут взвешенное решение", — сказал Мединский на встрече со студентами ВГИКа.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Тем временем Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

В итоге, в конце ноября суд удовлетворил иск о разводе, а в начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде.

В свою очередь адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.