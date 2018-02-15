Мединский рассказал об участии в фильме "Собибор"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что не получил гонорар за участие в создании фильма "Собибор" и являлся автором его идеи, а не сценаристом.

"Гонорар я не получаю. Я не автор сценария. Я написал историю на несколько страничек и отдал ее продюсеру, не синопсис, а просто историю. В свое время я интересовался этой историей — она потрясающая, просто уникальная", — сказал журналистам Мединский на встрече со студентами ВГИКа.

"Собибор" — дебютный фильм Константина Хабенского о нацистском лагере смерти. Он также сыграл в ней главную роль — советского офицера Александра Печерского, возглавившего единственное в истории успешное восстание в нацистских лагерях.

Нацистский лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев.