Эрмитаж установит во дворе не резинового Микки Мауса, а дерево с камнями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Во дворе Государственного Эрмитажа не будут устанавливать резиновую скульптуру Микки Мауса, а разместят скульптуру Джузеппе Пеноне "Идеи из камня – 1372 кг света", сообщил журналистам во вторник генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Это не памятник Микки Маусу. Надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса, он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево", — заявил Пиотровский.

Он отметил, что каждый год во дворе Эрмитажа в рамках проекта "Скульптура во дворе" размещается один объект современного искусства и в этом году будет установлена скульптура Джузеппе Пеноне "Идеи из камня – 1372 кг света". Она представляет собой дерево, на котором находятся камни.

Ранее ряд СМИ сообщали, что во дворе Эрмитажа в рамках проекта "Скульптура во дворе" планировалось установить скульптуру "Последние дни" американского художника Брайана Доннелли, известного под творческим псевдонимом KAWS. Арт-объект представляет собой образ Микки Мауса и изготовлен из черной резины.