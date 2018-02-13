Эрмитаж установит во дворе не резинового Микки Мауса, а дерево с камнями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Во дворе Государственного Эрмитажа не будут устанавливать резиновую скульптуру Микки Мауса, а разместят скульптуру Джузеппе Пеноне "Идеи из камня – 1372 кг света", сообщил журналистам во вторник генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Он отметил, что каждый год во дворе Эрмитажа в рамках проекта "Скульптура во дворе" размещается один объект современного искусства и в этом году будет установлена скульптура Джузеппе Пеноне "Идеи из камня – 1372 кг света". Она представляет собой дерево, на котором находятся камни.
Ранее ряд СМИ сообщали, что во дворе Эрмитажа в рамках проекта "Скульптура во дворе" планировалось установить скульптуру "Последние дни" американского художника Брайана Доннелли, известного под творческим псевдонимом KAWS. Арт-объект представляет собой образ Микки Мауса и изготовлен из черной резины.