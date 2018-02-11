Виктория Бекхэм опровергла сообщения о готовящемся турне Spice Girls

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывшая участница британской поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм опровергла информацию о том, что коллектив планирует в скором времени поехать на гастроли, сообщает издание Vogue.
Ранее интернет-издание TMZ, специализирующееся на новостях о знаменитостях, со ссылкой на источники сообщило, что поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться и в конце лета поехать на гастроли в Великобританию и США. Как сообщили порталу источники, группа намеревается дать несколько концертов в Англии, а потом направиться в США. Издание подчеркивало, что группа пока только начала планирование концертов, но все участницы уже выразили заинтересованность в проведении тура.
Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.