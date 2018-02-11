Виктория Бекхэм опровергла сообщения о готовящемся турне Spice Girls

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывшая участница британской поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм опровергла информацию о том, что коллектив планирует в скором времени поехать на гастроли, сообщает издание Vogue.

"Я не еду на гастроли. Девочки не едут на гастроли", — сказала певица в интервью изданию. При этом она отметила, что на прошлой неделе на встрече бывшие участницы коллектива "обменялись идеями, обсудили творческие идеи", касающиеся деятельности группы.

Ранее интернет-издание TMZ, специализирующееся на новостях о знаменитостях, со ссылкой на источники сообщило, что поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться и в конце лета поехать на гастроли в Великобританию и США. Как сообщили порталу источники, группа намеревается дать несколько концертов в Англии, а потом направиться в США. Издание подчеркивало, что группа пока только начала планирование концертов, но все участницы уже выразили заинтересованность в проведении тура.

В начале февраля британский таблоид Sun сообщил, что поп-группа Spice Girls воссоединится, после того как Бекхэм согласилась принять участие в совместной работе. Однако тогда источник, близкий к участницам коллектива, сообщал, что Бекхэм и Джери Холлиуэлл не могут принять участие в полноценном туре из-за семейных обстоятельств и деловых договоренностей.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.