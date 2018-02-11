В Италии на фестивале песни победил дуэт с композицией о терактах в Европе

РИМ, 11 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Победителями 68-го ежегодного фестиваля итальянской песни "Сан-Ремо" стали Эрмал Мета и Фабрицио Моро, в дуэте исполнившие композицию Non mi avete fatto niente ("Вы мне ничего не сделали"). Песенный конкурс завершился в субботу на сцене театра "Аристон" в курортном городке Сан-Ремо на Лигурийском побережье.

Песня-победитель написана под впечатлением от серии терактов, прокатившихся по Европе в последние годы. В ней говорится "о красном от огней и стыда море Ниццы", где террорист на грузовике врезался в толпу людей в июле 2016 года, дождливом лондонском небе, "которое не делает скидок даже на время похорон", после серии нападений на Вестминстерском мосту, а также аналогичных кровавых событиях в Париже, Барселоне и Каире.

"Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего", — говорит текст песни.

Дуэт Мета и Моро был одним из фаворитов фестиваля. За минувшую неделю их творчество получило большее освещение в СМИ благодаря обыкновенному и быстро затихшему скандалу. Исполнителей обвинили в "самоплагиате" — автор песни Андреа Фебо сделал ее подозрительно похожей на свою же работу двухлетней давности. Предыдущая, как считается, версия была исполнена певицей Амброй Кальвини в ходе предварительного отбора молодежного конкурса.

Этот факт мог нарушить один из основных принципов конкурсов — представленные песни не должны быть исполнены ранее. Впрочем, угроза дисквалификации миновала уже на следующий день, и дуэт остался в строю по решению организаторов конкурса, охарактеризовавших сходство двух песен как "самоцитату".

Запоминающимся моментом финального вечера стало возвращение на сцену певицы и ведущей конкурса Лауры Паузини, пропустившей все шесть дней фестиваля из-за ларингита. После оваций она смогла исполнить один из своих хитов и даже вышла из театра "Аристон", чтобы спеть вместе с собравшейся на улице публикой.

Имя победителя определила сложная система подсчета голосов, которые отдали телезрители, эксперты, а также так называемое демоскопическое жюри, состоящее из отобранных по всей стране людей с разными музыкальными предпочтениями. В этом году небольшие изменения коснулись порядка отбора участников в финал — вместо "игры на выбывание" в конце каждого вечера все кандидаты получали одно из трех (высокое, низкое или среднее) место в общей квалификации.

Нынешний фестиваль побил державшийся с 1999 года рекорд телепросмотров — четвертый вечер конкурса посмотрели 10,1 миллиона зрителей с долей 51,1% от общей аудитории. Церемонию открытия же посмотрели 12,2 миллиона или 49,1%, в прошлом году рейтинг трансляции составил 50,4% аудитории или 11,4 миллиона человек.

Иностранными гостями песенного марафона стали Стинг, американский фолк-певец Джеймс Тэйлор и ямайский рэгги-исполнитель Шэгги.