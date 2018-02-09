Фонд кино утвердил список компаний-лидеров российского кинопроизводства

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компании Александра Роднянского "Нон-стоп продакшн", Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского "Арт Пикчерс Студия" и Алексея Учителя "Рок" вошли в список лидеров российского кинопроизводства, сообщает пресс-служба Фонда кино в пятницу.

"Попечительский совет Фонда кино утвердил перечень компаний–лидеров отечественного кинопроизводства в 2018 году", — говорится в сообщении.

В соответствии с методикой составления рейтинга при определении лидеров оценивалась деятельность кинокомпаний за последние пять лет (с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года) по следующим критериям: продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов, количество наград кинофестивалей и кинопремий, а также зрительская оценка – посещаемость фильмов компании в кинотеатрах и телевизионный рейтинг.

Кроме того, начиная с этого года, учитывается и кинотеатральный прокат выпущенных компанией фильмов на зарубежных территориях, поясняется в сообщении.

В список вошли 10 кинокомпаний: "Арт Пикчерс Студия", "ВБД Груп", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Нон-Стоп Продакшн", "Продюсерская фирма Игоря Толстунова", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "ТаББаК", "Творческо-производственное объединение "РОК", "Централ Партнершип".