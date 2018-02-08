В Эрмитаже пройдет трансляция спектакля-спиритического сеанса "Каравайчук"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Единственная онлайн-трансляция спектакля – спиритического сеанса "Каравайчук", посвященного композитору Олегу Каравайчуку и поставленного в Эрмитаже, состоится в четверг, сообщили в пресс-службе проекта.

Формат спектакля уникален: он пройдет без зрителей и будет доступен для просмотра только в прямом эфире и только один раз на сайте karavaichuk.snob.ru в 20.00 8 февраля.

Впервые композитор Олег Каравайчук побывал в Эрмитаже, когда ему было пять лет. И с тех пор часто здесь бывал: не только сочинял музыку, но и играл ее на рояле Николая II, который стоит в Малиновой гостиной. Композитор называл этот рояль гробом, с которым никто кроме него не смог бы совладать. Именно поэтому директор Эрмитажа Михаил Пиотровский разрешал играть на нем только Каравайчуку.

В четверг вокруг этого рояля в Малиновой гостиной соберутся 15 человек — действующих лиц спиритического сеанса. Каждому из них есть, что рассказать о композиторе, и есть, что сказать ему.

В спектакле примут участие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссеры Сергей Соловьев и Кира Муратова, актрисы Марина Неелова, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и другие, близко знавшие Олега Каравайчука.

Автор идеи и режиссер спектакля – Андрей Савельев. Спектакль организован Фондом поддержки культурных проектов и сохранения наследия Олега Каравайчука совместно с Государственным Эрмитажем, при поддержке проекта "Сноб".