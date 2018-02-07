Посольство России покажет американским студентам фильм "Движение вверх"

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в среду проведет показ фильма "Движение вверх", на мероприятие приглашены баскетболисты из Джорджтаунского университета, сообщает миссия.
Фильм "Движение вверх" на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.
В баскетбольном турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Джорджтаунский университет представляет команда "Джорджтаун Хойяс" (Georgetown Hoyas). Она считается одной из лучших в направлении подготовки игроков для Национальной баскетбольной лиги (НБА).