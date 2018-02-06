Четверо артистов из России дебютируют на сцене Ковент-гардена в "Кармен"

Зал Королевского театра оперы и балета в Лондоне. Архивное фото

Зал Королевского театра оперы и балета в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Мария Табак. Сразу несколько артистов из России во вторник дебютируют на сцене Королевского театра оперы и балета в Лондоне.

Главную партию в знаменитой опере Жоржа Бизе "Кармен" в постановке австралийского режиссера Барри Коски исполнит певица из Санкт-Петербурга Анна Горячева. Директор театра сэр Антонио Паппано ранее рассказал РИА Новости, что меццо-сопрано Горячева на прослушивании произвела огромное впечатление на жюри, и заверил, что ее выступление станет грандиозным успехом.

Партию Кармен Горячева разделит с француженкой Гаэль Аркез.

Еще одна россиянка – Кристина Мхитарян, в недавнем прошлом участница молодежной программы Большого театра – дебютирует на сцене Королевского театра оперы и балета в роли Микаэлы. В другом составе эту роль исполнит британка Сюзанна Херрелл.

Российская певица меццо-сопрано Айгуль Ахметшина – участница молодежной программы Ковент-гардена – исполнит партию Мерседес. Делить эту роль она будет с француженкой Адель Шарве.

Шестнадцатого февраля впервые в Ковент-Гардене выступит российский баритон, солист Мариинского театра Алексей Марков. Он будет исполнять партию Эскамильо поочередно с литовцем Костасом Сморигинасом.

Режиссер Барри Коски ставит спектакль в Ковент-гардене во второй раз. Дебютировал он в прошлом сезоне с постановкой "Носа", вызвавшей неоднозначную реакцию критики.

"Кармен" можно будет увидеть в Королевском театре с 6 февраля по 16 марта.