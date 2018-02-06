Четверо артистов из России дебютируют на сцене Ковент-гардена в "Кармен"

ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Мария Табак. Сразу несколько артистов из России во вторник дебютируют на сцене Королевского театра оперы и балета в Лондоне.
Партию Кармен Горячева разделит с француженкой Гаэль Аркез.
Еще одна россиянка – Кристина Мхитарян, в недавнем прошлом участница молодежной программы Большого театра – дебютирует на сцене Королевского театра оперы и балета в роли Микаэлы. В другом составе эту роль исполнит британка Сюзанна Херрелл.
Шестнадцатого февраля впервые в Ковент-Гардене выступит российский баритон, солист Мариинского театра Алексей Марков. Он будет исполнять партию Эскамильо поочередно с литовцем Костасом Сморигинасом.
Режиссер Барри Коски ставит спектакль в Ковент-гардене во второй раз. Дебютировал он в прошлом сезоне с постановкой "Носа", вызвавшей неоднозначную реакцию критики.
"Кармен" можно будет увидеть в Королевском театре с 6 февраля по 16 марта.