Писатель Владимир Сорокин стал лауреатом литературной премии "НОС"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лауреатом литературной премии "НОС" ("Новая словесность") стал писатель Владимир Сорокин с книгой "Манарага", прямая трансляция литературных дебатов, которые состоялись в понедельник вечером в "Гоголь-центре", велась на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова.

Ежегодная литературная премия "НОС" была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова. Она присуждается современным авторам за прозаические произведения, написанные на русском языке.

Особенностью премии является то, что члены жюри и приглашенные эксперты определяют победителя в ходе живой дискуссии. Председателем совета является театральный режиссер Константин Богомолов.

По итогам дебатов, которые состоялись в "Гоголь-центре" определились три фаворита, среди которых были Алексей Сальников с книгой "Петровы в гриппе и вокруг него", Станислав Снытко с произведением "Белая кисть" и Владимир Сорокин с "Манарагой", принесшей ему победу.

Кроме того, Сорокин получил приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования читателей.

Владимир Сорокин известен как писатель-экспериментатор, чьи произведения вызывают самую неоднозначную реакцию у публики. На страницах его книг сухие метафоры буквально оживают, времена и события причудливо перемешиваются, а внеземные технологии соседствуют с предметами глубокой старины. В "Манараге" автор рассуждает о судьбе бумажной книги после наступления Нового Средневековья и Второй исламской революции. Тома великих классиков стали редкостью, за ними охотятся, чтобы сжечь без малейшей жалости и приготовить на углях изысканный обед. О времени расцвета бизнеса book"n"gril читатель узнает из уст модного шеф-повара.

Лауреат премии "НОС" получает денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей. Приз читательских симпатий составляет 200 тысяч рублей.