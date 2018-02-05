Писатель Владимир Сорокин стал лауреатом литературной премии "НОС"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лауреатом литературной премии "НОС" ("Новая словесность") стал писатель Владимир Сорокин с книгой "Манарага", прямая трансляция литературных дебатов, которые состоялись в понедельник вечером в "Гоголь-центре", велась на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова.
Особенностью премии является то, что члены жюри и приглашенные эксперты определяют победителя в ходе живой дискуссии. Председателем совета является театральный режиссер Константин Богомолов.
По итогам дебатов, которые состоялись в "Гоголь-центре" определились три фаворита, среди которых были Алексей Сальников с книгой "Петровы в гриппе и вокруг него", Станислав Снытко с произведением "Белая кисть" и Владимир Сорокин с "Манарагой", принесшей ему победу.
Кроме того, Сорокин получил приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования читателей.
Лауреат премии "НОС" получает денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей. Приз читательских симпатий составляет 200 тысяч рублей.